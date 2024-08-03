腰痛數月舉步維艱！26歲男驚揭患末期肺癌已擴散　醫生反稱好彩？

腰痛原來不一定是腰骨有事，如忽略症狀後果嚴重！內地河南1名26歲男子因腰痛持續數月，甚至達到舉步維艱的情況。其後到醫院檢查後，才驚悉已罹患末期肺癌。醫生指腰痛是因癌細胞已擴散至腰椎，幸王男已算早發現，接受標靶治療藥治療後，現時情況穩定。



內地河南鄭州市1名男子因腰痛持續數月，甚至舉步維艱，其後經醫院檢查後發現，已罹患晚期肺癌。（微博影片截圖）

居於河南鄭州市的26歲姓王（化名）男子，身體一直很健康，惟早前突然出現腰痛，並持續了2、3個月，嚴重時更痛到他沒法下床或走路。王男其後到鄭州大學第一附屬醫院求醫診，經檢查後竟確診末期肺癌。

王男獲悉患癌後十分驚訝，表示自己雖然10多歲開始吸煙，惟認為吸煙量不算多，驚嘆：「我平時不怎麼抽煙，一天就抽小半包，怎麼會患上肺癌？」

鄭州大學第一附屬醫院腫瘤內科副主任常志偉醫生則表示，王男的癌細胞腫瘤已有約5公分，腰痛是因為癌細胞已轉移至腰椎。他續指，經檢測後，王男是因間變性淋巴瘤激酶（Anaplastic Lymphoma Kinase，ALK） 基因變異引致肺癌，這種變異發生機率很少，大概只有2至3%。

王男年紀輕輕就患末期肺癌，但常醫生卻表示：「這個小伙子就很幸運。」他續指，因為能及早發現並接受治療，不然王男很可能只剩下幾個月生命。而王男接受標靶藥物治療後效果不錯，目前病情亦基本上穩定下來。

過往亦曾有病例是因腰痛而揭發患肺癌，資料顯示，於2020年在上海及鄭州，分別有1名76歲老婦及1名56歲男子出現類似徵狀，即先腰痛而發現患肺癌。有醫生提醒大家應多注意身體異常，並指出腰痛或是多種癌症前兆，包括，肺癌、前列腺癌、及多發性骨髓瘤等，故應及時作相關癌症篩查。

咳嗽是肺癌最常見症狀，而肺癌的咳嗽有4個特點，必須注意。（示意圖／gettyimages）

留意肺癌6個常見症狀



根據本港醫院管理局「智友站」網頁，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。

肺癌6個常見症狀：

1）身體時常感到疲倦

2）食慾不振、體重下降

3）持續咳嗽

4）氣喘

5）痰中帶血

6）胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛



「智友站」又提到，若病人癌細胞已擴散，可能會出現「頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹」、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。