男子不喝酒卻患肝癌中期　求醫揭常吃1款健康食物出事：毒素嚴重

【肝癌／症狀／成因】有些食物雖然健康，但也不要常吃，否則隨時出事！台灣1名70歲男子本身沒有喝酒，身體健康，但突然胃口變差，半年瘦5公斤，且皮膚泛黃，到醫院檢查發現竟然患上肝癌中期，原因竟是他常常吃1款健康食物。



台灣1名70歲男子本身沒有喝酒，身體健康，但突然胃口變差，半年瘦5公斤，且皮膚泛黃，到醫院檢查發現竟然患上肝癌中期。（示意圖／gettyimages）

台灣肝膽腸胃專科醫生吳文傑早前在《早安健康》專欄分享病例，1名70歲男子被家人帶來求診，其皮膚在兩周內開始泛黃、半年瘦5公斤、胃口變得很差，經腹部超聲波檢查，發現內有多顆肝腫瘤，最大達10厘米，屬於中期肝癌。

吳醫生指出，病人本身沒有喝酒，身體硬朗，但常常吃花生產品，相信這是導致肝癌原因，「唯一可能的是他開花生醬工廠已經數十年了，自己也常常會吃花生的產品」。

吳醫生指出，病人本身沒有喝酒，身體硬朗，但常常吃花生產品，相信這是導致肝癌原因。（示意圖／gettyimages）

花生有「長生果」之稱，含對人體有益的不飽和脂肪酸，有助降低罹患心臟病風險。但吳醫生引述調查指出，花生粉及花生醬存在致癌物「黃麴毒素」情況在穀類等食物中最嚴重，「主要是保存不易，毒素必須以高溫近260度才能被破壞」，提醒吃花生類食物時要酌量。

不過吳醫生說毋須過分擔心，事關癌症是慢性暴露在致癌毒素下才會產生，「偶爾吃吃不會變癌的」，又強調飲食要多元，「切記多年來都吃特定食品，尤其避免加工食品，多吃食物原形，自己烹飪最好」。

留意肝癌7個常見症狀



在香港，肝癌（Liver Cancer）是「第三號癌症殺手」，僅次於肺癌及大腸癌，每年新症數目約有1,800宗，死亡人數1,500多人，當中新症個案有七成半是男性，平均發病年齡63至69歲。

根據醫院管理局「智友站」網頁，肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大，病人可能出現7個症狀，必須注意。（示意圖／gettyimages）

根據醫院管理局「智友站」網頁，肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大，病人可能出現7個症狀，必須注意。

肝癌7個常見症狀：

1）右上腹不適、腹痛

2）右肩疼痛: 肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

3）食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

4）上腹有硬塊

5）皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸

6）小便呈茶色、大便呈淺灰色

7）腹部積水

