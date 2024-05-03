港男叫茄汁炸髀飯！要求炸髀另上變「走汁」　要求補汁侍應竟咁做

香港飲食業食物質素和服務態度都備受關注，日前就有食客光顧荃新天地某連鎖餐廳，叫了1個盛惠68元的茄汁炸雞髀飯，由於不想「炸髀變淋」，所以要求炸髀另上，不過侍應竟於賬單標明為「走汁」。樓主之後要求補回跟餐茄汁，卻被奉上用作沾薯條的蕃茄醬，大感不滿故斥餐廳「堅係垃圾」。



帖文引來兩派討論，有網民覺得樓主是「西客」，「幾十蚊食個快餐，咁你又真係幾麻煩嘅」；不過更多人認為樓主要求合理，「成70蚊大佬，有要求唔過分」、「舉手之勞都話麻煩，難怪香港餐飲業服務咁差」。



有食客光顧餐廳叫茄汁炸髀飯，要求炸髀另上，卻被侍應標注為「走汁」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客上周五（4月26日）在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並上傳2張圖片，指他於周四（4月25日）當日到荃新天地光顧某間連鎖餐廳。如圖所示，樓主當時叫1個價值68元的茄汁炸雞髀飯套餐，他表示因為不想「炸髀變淋」，故向侍應要求炸髀另上，但對方或覺得麻煩，形容「已有好多說話聽」，惟之後眼見樓主態度堅持，對方竟自行於賬單標明為「走汁」。

直至套餐上桌，雖然炸雞髀的確和白飯分開，不過卻缺少了茄汁。樓主要求要回本身套餐上的茄汁，不料卻被送上1小碟用作沾薯條的蕃茄醬，並非本應跟餐，較為稀身的茄汁。樓主續稱，曾換個說法，要求侍應將茄汁另上，但對方仍表示「唔得」，無奈下便貼圖怒斥餐廳「堅係垃圾」。

帖文引來網民熱議，有人指責樓主是「西客」，「幾十蚊食個快餐，咁你又真係幾麻煩嘅」、「茄汁炸髀飯唔係畀茄汁你，咁應該畀乜汁？」、「睇落雞髀另上係小小要求，但繁忙時間個個客都咁小小要求，的確係幾麻煩。侍應要特別落單，廚師要按客人唔同要求出菜，洗碗又要洗多2隻」。不過有留言反駁指「睇相似薯條嗰款茄汁，唔係撈飯嗰款茄汁 (俗稱熒光汁)，唔同㗎」。

有人則力撐樓主要求合理，「成70蚊大佬，有要求唔過分」、「一陣你好似黑椒汁咁，一嘢車落嚟，咪淋晒」、「煮法又無變，只不過洗多隻碟啫」、「68蚊炸髀白飯，咁都忍得，真係X都食得」、「佢可以決斷啲話唔得，人客可以揀唔食走人！但又想賺人錢，又要發脾氣就唔啱囉」、「好少要求啫？飲凍飲少甜少冰，有要求係咪西？」、「舉手之勞都話麻煩，難怪香港餐飲業服務咁差」。樓主之後於留言區再貼出圖片，顯示餐廳最後有奉上跟餐茄汁。

樓主於留言區貼出圖片，顯示餐廳最後有奉上跟餐茄汁。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）