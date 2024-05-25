買樓悲劇｜去年買樓今勁蝕　業主狂呻2大問題：好後悔　現況悽慘

人人都想買樓，能成功上樓也未必如意。有打工仔於網上發文，指其同事去年不理勸告堅持買樓，「話自住唔怕」，詎料樓價大跌供樓壓力又大，同事最近感到相當後悔，直指「早知唔買」，現況也相當悽慘，遂求問網民「點安慰佢好？」。

帖文引來網民熱議，紛紛分享安慰方法，「自住遲早會賺（1個周期30年最多）」、「可以同佢講，近期樓市開始逆轉」、「其實自住都無咩所謂，咪當交租」；也有網民提醒「冇咁大頭唔好戴咁大帽，量力而為」。不過亦有網民質疑是創作文，「唔X信囉」，樓主則強調是「真人真事」。



買樓前要想清楚負擔能力。（資料圖片）

該打工仔於香港討論區以「真人真事：同事上年買咗樓」為題發文講述事件。他表示，近年樓市不穩，曾勸喻同事「睇定啲」，詎料對方堅持買樓，「俾人拉咗去買咗樓花，又話自住唔怕」；然而至早前樓市大跌，同事直指十分後悔，「近排話早知唔買，輸咗價供樓已經貴咗」。

樓主續說，幸運的是同事「好彩上到會」，惟管理費每月花費數千元，令同事感到壓力巨大，「成個人落晒形」，遂發文問網民們「點安慰佢好？」。

樓主指，同事買樓後感到後悔。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人教樓主安慰同事方法，「自住遲早會賺（1個周期30年最多）」、「可以同佢講，近期樓市開始逆轉」、「你朋友月入幾多先？如果供款佔入息三成左右，就叫佢唔使咁驚」、「其實自住都無咩所謂，咪當交租」、「上到會咪執返身彩囉，唔使出信叫發展商幫忙上會」、「叫你個fd節哀順變啦」。

也有網民分享類似情況，「我有個friend上年都係用成16k呎（1.6萬元1呎）買咗大學山，而家都仲未有樓收，賬面都跌咗球幾」。不過亦有網民質疑是創作文，「唔X信囉」，樓主則強調是「真人真事」。