女子被八爪魚「牽手帶路」驚見神秘墓碑　墓上照片竟是潛水員的爸

很多時候不得不相信動物真的有靈性。最近，一名澳大利亞自由潛水員Jules Casey在個人社交平臺上分享了一個她在潛水過程中被一隻章魚緊緊抓住手，並引導她發現海底隱藏墓碑的故事。而這一經歷也讓她感到既震驚又難以置信。



作為一名屢獲殊榮的攝影師，Jules幸運的記錄下了這一奇妙的時刻。她回憶說，當天她同樣在一條平常會走的水下路線潛水中，豈料不久後突然感覺到一隻章魚「抓住了」她的手，仿佛要帶她去某個地方。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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在她的社交媒體帳號OneBreathDiver上分享的視頻中，Jules描述了這個經歷的過程，「我完全不知道那只章魚要帶我去哪。它感覺真的像是在說『好吧，我們要去一次小冒險』」。她還補充說，章魚多次停下來回頭查看，好像不停在確保她有跟隨在後。

最終，章魚帶她來到了一個用兩根鋼柱支撐著的墓碑前，墓碑上是一張男子抱著一隻小白狗的照片。她說：「我們到達了墓碑後，我以為這就是終點，但這時它又繞到了一側，我則繞到了另一側，它就像是在說，『看，就是這』」。

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後來Jules瞭解到，照片中的男子實際上是一個在該區域工作的潛水員的父親，這一發現也令她感到動容。更讓她震撼的是，這只充滿靈性的章魚竟然能帶她找到這個地方。

Jules感歎道：「這真是一個情感豐富的時刻，但最重要的是，這只智慧的生物帶我到了那裡」。

對於為什麼章魚會帶她到這個地方，Jules表示難以猜測，「很多問題浮現在我腦海中，比如它是不是認出了我這樣的人類？但我真的無法猜測章魚在想什麼，因為它們有九個大腦，所以誰知道呢？」。

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儘管Jules無法確切知道章魚的想法，但許多觀眾堅信這只海洋生物確實知道自己在做什麼。

一位網友評論說：「章魚聰明且友善，常常感到孤獨。它們喜歡與友善的人類互動，但記得戴上護目鏡以保護眼睛免受意外傷害。」另一位觀眾則說：「至少，這只章魚似乎想要向她展示一些東西。即使不賦予其他意義，這也是一次非凡的相遇。」

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還有觀眾表示：「很明顯，這只章魚想要向她展示寶藏。接受這個事實，不要過度解讀。這真是非常溫馨和甜蜜的經歷」。

這次奇妙的遭遇不僅展示了章魚的智慧，也讓人們再次感受到人與自然之間神奇的聯繫。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】