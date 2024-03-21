你睇唔睇得明？水族館問卷「乜都冇填」　聰明員工憑一線索解謎團

對不同的人而言，旅行也代表著不同的意義。



位於日本大阪市的知名水族館「海遊館」，就以「對你而言，旅行的意義是什麼」作為問卷題目，並且在填答之後，工作人員也會在下方回覆感想。

而近來海遊館工作人員一次有趣的對應，引起了網友間的討論。

答案同AKB48一句歌詞有關 你又能猜到是什麼意思嗎？（點圖放大瀏覽）：

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根據日本媒體「ねとらぼ」報導，在面對「旅行的意義」這題時，不少遊客都有各自的回答，海遊館人員也一一用心回覆。

不過社群網站「X」網友「iceki_asumin」有次發現，在這之中有張問卷卻沒有填上任何文字答案，且整張紙明顯有被摺過的痕跡。

然而海遊館人員只靠著摺痕，判斷出這是摺成紙飛機的樣子，進而理解到遊客的意思，回應：「您應該是想摺成紙飛機吧！也就是說到旅行，就是飛機呢！」

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靈敏的應對能力，獲得許多網友們的讚賞，不少人紛紛留言表示：

「海遊館工作人員的觀察太厲害了」

「強過頭讓我倒抽一口氣」

「水族館的神對應」

「什麼都沒寫，卻能發現是紙飛機的感性」

「格調不是蓋的」

「我也想要這樣的瀟灑心態」

「值得令人尊敬」

「AKB48唱過『人生就像紙飛機』，將旅行=紙飛機=人生太有詩意了」

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