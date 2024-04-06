《沙丘瀚戰》現實版？沙灘遇奇怪物種　1特徵激似沙蟲　揭真身是…

這是《沙丘瀚戰》（Ｄune）沙蟲現實版？英國有名男子在沙灘散步時，發現岸上1條十分奇怪的生物，長度有如2歲兒童的高度，如巨型水蛭，而近看其頭部，更見嘴內佈滿尖細的牙齒，男子自行上網搜查，發現這種神秘生物真身叫「海七鰓鰻」（Sea Lamprey），是一種古老的軟骨魚類。男子於是發相在網上分享，引來不少網民回應，「看來很像《沙丘瀚戰》中的沙蟲！」、「是現實版！」。



邁爾斯（Will Miles）早前在沙灘散步期間，發現1條約長78厘米，相當於2歲兒童高度的生物，外型更如巨型水蛭。（網上圖片）

綜合外媒報道，26歲男子邁爾斯（Will Miles）早前在沙灘散步期間，發現1條約長78厘米，相當於2歲兒童高度的生物，外型更如巨型水蛭，看來似被沖丁岸上，他感到十分奇怪。邁爾斯湊近觀察，打開這生物的口，發現內裡布滿一層層排成環狀的尖牙，密密麻麻的，看到令人心裏發毛。

不少網民指這隻生物跟《沙丘瀚戰》裡的沙蟲十分相似，「看來就像《沙丘》中的沙蟲」。（《沙丘瀚戰》劇照）

邁爾斯自行在上網搜查，發現這種神秘生物是「海七鰓鰻」（Sea Lamprey），是一種已存在近4億年的古老軟骨魚類，以大型魚類和哺乳動物的血液為生，因此又名為「吸血鬼魚」，海七鰓鰻可長達近1.2米，其密密麻麻的尖牙覆蓋圓盤，是用來抓住獵物吸血和身體組織，而人類一旦如海七鰓鰻咬傷並不會致命，但可能會因傷口感染而感不適。

不少網民指在沙灘發現的「海七鰓鰻」（Sea Lamprey）跟《沙丘瀚戰》裡的沙蟲十分相似。（《沙丘瀚戰》劇照）

邁爾斯在社交平台發布這種神秘生物的相片，引來不少網友熱議。不少網民指這隻生物跟《沙丘瀚戰》裡的沙蟲十分相似，「看來就像《沙丘》中的沙蟲」、「剛看完這部電影腦海裡馬上浮現電影畫面」、「是現實版！」。