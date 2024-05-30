酒樓驚現創意點心？蒸鳳爪、金錢肚用薯條墊底　食客怒轟：無下次

到酒樓歎傳統一盅兩件卻遇上「創意點心」？近日有網民發帖抱怨，指在炮台山某酒樓飲茶「中伏」，當中的蒸鳳爪及金錢肚均有半碟「蒸薯條」墊底，而蒸鳳爪未計加一服務費已要價47元，令他覺得「唔值咁嘅價錢」。照片也引起網民熱烈討論，有人笑指「有創意」、「中西合璧」，但也有網民批評酒樓「整到不倫不類」、「真係好X過分」。



有網民在炮台山某酒樓飲茶「中伏」，發現未計加一服務費已要價47元的蒸鳳爪竟以半碟「蒸薯條」墊底。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖大呻在酒樓用餐「中伏」經歷，稱日前在北角炮台山某酒樓飲茶，其間點了若干點心享用。但是樓主卻發現當中的兩籠點心「醬皇蒸鳳爪、沙茶金錢肚」與眾不同，因為伴碟竟是蒸熟的「急凍薯條」。

樓主上傳照片，表示「原來薯條炆雞已經叫做好㗎喇……」。從照片可見，蒸鳳爪及金錢肚均有半碟波浪形薯條，鳳爪與金錢肚則各有2、3件。他在留言區狂呻點心份量與味道，指半籠點心是薯條，「炸都冇炸過就咁墊底」，另指鳳爪、牛肚份量少，並認為點心不值售價，「豆豉辣椒都冇粒，唔值咁嘅價錢」，更直言不會再光顧，「無下次」。

金錢肚同樣可見波浪紋薯條。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

帖文引起網民熱議，有網民狠批酒樓「真係好X過分」，表示「20幾蚊個點心，雞爪只得一兩隻，牛肚只得三細件，啲薯條拎嚟擺設，仲要冧晒」。樓主就回應1籠鳳爪要價超過50元，「佢係47蚊1個大點呀！鳳爪已經係大點，牛肚係特點！（鳳爪）加埋一，係過50蚊1個大點㗎」。

有網民語氣輕鬆，笑言「有創意」、「中西合璧」、「好有興趣想知邊度食到呢啲創意點心」，但也有網民認為酒樓做法不可取，「呢啲簡直係害群之馬，整到不倫不類」、「急凍薯條切好慳水慳力又平」。另有網民就表示多年前曾在內地酒樓見過，「用生薯條代替芋頭或者南瓜呢種做法廿幾年前大陸已經有村鎮酒樓係咁做」、「用炸薯條喺三十幾前，嗰段時期啲農村酒樓飯堂根本就好普遍」。

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