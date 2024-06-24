老公離世無遺囑！奶奶迫人妻棄繼承遺產　圖打破錢罌分錢震驚全網

丈夫身故已是萬分傷痛，還要面對奶奶掠奪遺產？台灣有人妻早前於社交平台發帖分享慘痛經歷，指丈夫英年早逝，走得太突然且沒立遺囑，故因遺產分配與奶奶翻面。起初遺產按法律讓遺孀先拿一半，另一半再作遺處理，惟奶奶認為兒子是她花錢養大，故所有遺產都是屬於奶奶，故要求媳婦放棄繼承權。



人妻沒有妥協，但最初仍念情義節節退讓，惟奶奶卻處處進迫，甚至「來我房間拿我跟老公存的豬公（豬仔錢罌）要破開一人一半」，令人妻完全傻眼。最後人妻決定所有東西都算清楚，一切按法律定奪，從此當沒有這位奶奶。事件引起網民們熱烈討論，有人提醒樓主，因法律上同住就有照顧義務，故如果她與奶奶同住就要盡快搬走；亦有人指幸好樓主跟亡夫沒有小孩，不然這輩子就很難脫離這樣的奶奶。



台灣有人妻早前於社交平台發帖分享慘痛經歷，指丈夫英年早逝，走得太突然且沒立遺囑，故因遺產分配與奶奶翻面。（《寶寶大過天》劇照）

樓主早前於Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」群組以千字文發帖，指丈夫於今年初離世，年僅40多歲，因太突然而沒立遺囑，遺產則按法律分配，即配偶先獲一半，另一半再作遺產處理，怎料卻成為惡夢的開始。樓主稱，奶奶認為兒子是她花錢養大，故應承所有遺產都是他的，甚至要求樓主「放棄繼承」。

樓主沒有向奶奶就範，「我沒有放棄（承繼遺產），但將入我帳戶的錢都轉給婆婆了」，因諒解自己失去老公的同時，奶奶亦失去了兒子，故將大部份夫妻共同擁有的財產都交給奶奶，包括聯名存款、聯合計劃退休金的美元存款、股票等，而樓主則只拿回自己所投資的股票。

此外，樓主指亡夫的殮葬費是由她支付，怎料奶奶連兒子的勞保津貼、死亡津貼都想要，起初樓主都接受，甚至連每月逾1萬台幣（約2,400港元）的勞工保險金也轉到奶奶名下。惟令樓主意想不到的是，奶奶竟追討亡夫生前的醫療刷卡費用。

有台灣人妻早前於社交平台發帖分享，指老公英年早逝，惟太突然沒立遺囑，故因遺產跟奶奶鬧交。（《BB來了》劇照）

樓主指，她並不同意要支付該筆醫療費用，怎料奶奶到她家，說要打破夫妻共存的豬仔錢罌，聲稱要平分。因樓主當時還住在亡夫名下的住宅，奶奶一怒之下，更揚言要讓樓主「在家裏過不下去」，令樓主不禁慨嘆「 怎麼有這麼噁心的婆婆？」。

樓主續指，在收拾亡夫的衣服時，奶奶竟稱要跟樓主計算衣服共花了多少錢，而當樓主朋友與她分享食物時，奶奶還會對她說：「不要以為你是沒有家庭的 」。樓主則慨嘆，寬容換來以上的一切，感到十分無奈。

最後，樓主一筆過給給奶奶約20萬台幣（約48,000港元），自此與各不相干，不再把奶奶當作自己媽媽看待，僅以基本禮數相待。樓主更聲稱，自己有拿到房屋的一半居住權，如再加上自己手上財產，在外能夠買到樓，而她發帖只是想抱怨一下，以及提醒自己，已「失去」了這位奶奶。

樓主一筆過給給奶奶約20萬台幣，自此與各不相干，不再把奶奶當作自己媽媽看待，僅以基本禮數相待。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

帖文引來網民熱議，很多人替樓主不值，又直斥其奶奶十分自私，支持樓主趕快跟奶奶分開，，「既然妳老公已經不在了，那妳也趕緊離開她，她又不是妳親媽」。亦有人提醒樓主不要與奶奶同住，因法律上同住有照顧義務，「記得不要同住，同住妳就有扶養責任」、「媳婦無扶養義務，但同住有照顧義務，所以媳婦必須走」。有位網民則表示，幸好樓主沒有小朋友，不不然這輩子就很難可脫離到奶奶。

（Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」群組）