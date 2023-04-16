婆媳鬥法｜奶奶叫家嫂祭祖後即閃 開門見6菜激死 網笑：神對決
撰文：TVBS新聞網
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台灣閩南與客家族群流傳不同的傳統文化與習俗，不過一般上都會在特定節日如清明、端午、中秋以及祖先忌日等祭拜，也有不少人於家中設立祖先牌位，並準備一些食物來祭祖。一名網友也分享家中難忘的祭祖經歷，她表示嬸子被奶奶交代煮一桌來拜拜，怎料一出手即讓婆家人全都嚇壞了。
一名網友透過臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，回顧嬸子剛從四川嫁來台灣第一年發生的故事。因端午節家中需要祭祖，奶奶特別把任務交代給嬸子，囑咐她必須準備三牲祭拜，包括雞、豬、魚、幾道菜以及一些水果，自己則在當日早上和姑仔出門逍遙快活，完全沒有幫忙。
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該名網友接著說，奶奶和姑仔直到中午才回家，前往樓上神明廳瞬間被嚇壞，只見嬸子擺在桌上祭祖的菜餚全都以辣口為主，有水煮魚、宮保雞丁、回鍋肉、魚香茄子、麻婆豆腐等，連高麗菜都是辣炒的。由於婆家人沒人能接受吃辣，讓她忍不住讚嘆嬸子「這是我覺的最讚的一次祭祖食物了」、「千萬不要惹四川來的姑娘」。
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事件曝光後，掀起網友們熱議且留言，「想想都興奮」、「這些菜色讓人好有食慾啊」、「好經典的川菜啊！這媳婦厲害」、「聽到都覺得太棒了，超想看巫婆反應」、「這種手藝的媳婦，我喜歡」、「覺得嬸子很不錯」、「下次用酸辣土豆絲、剁椒魚頭也不錯」、「看到菜名流口水是正常的嗎」、「覺得祖先搞不好一片叫好，之前都吃膩了」、「神對決」。
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