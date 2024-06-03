性感網紅被陌生男子跟蹤「靠一招自救」還原過程：真的很可怕…

跨性別網紅小A辣平時用心經營YouTube頻道，同時也不吝嗇在社群與網友互動，昨（2）日就在IG上傳1段短片，透露自己在逛街買衣服時遭人跟蹤，並表示最後靠1招讓對方不再跟。為此，她嚇壞表示：「被跟蹤真的很可怕，你們也有遭遇過嗎？」



小A辣分享，昨天在逛街的時候進了1間衣服店買衣服，後來就突然冒出1個男的一直跟著她，「從頭到尾我走到哪裡，他就跟到哪裡，我想說奇怪，幹嘛一直跟著我？」不過小A辣坦言，當下還是繼續往前走，結果後來她發現，自己只要每走幾步，對方就一直跟，這也讓她開始懷疑，「他到底是不是在跟著我？」

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為了測試那位陌生男子是否在跟蹤自己，小A辣表示，她站在定點假裝玩手機，後來邊玩手機的同時也用餘光偷瞄，結果發現對方也一樣站在原地。於是小A辣就假裝有人打電話給她，接起電話的當下，就故意用低沉的聲音說話，後來對方聽到她的聲音後，就再也沒跟蹤。為此，小A辣自豪地說：「還好聲音沒有去變，聲音真好用，有時候還可以很粗。」

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