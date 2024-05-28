日本人變了！台百萬網紅遊東京驚呼已和從前不一樣　網民意見兩極

疫情解封後，台灣人出外旅遊的頻率越來越高，其中日本因為地理位置離台灣很近，加上近年來日圓貶值，讓人想一去再去。



百萬YouTuber「77老大」近日也到東京觀光，發現就像很多人說的一樣，「他們似乎跟10年前不一樣了！」，以往的以客為尊不見了。

點圖放大看看77老大的原文及網民意見：

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77老大在臉書發文指出，很多人都說日本人的服務態度變了，這次自己到了東京旅遊，也發現，「他們似乎跟10年前不一樣了！」，和以往的以客為尊，用娃娃音介紹，送客人到門口，還有千篇一律的微笑、鞠躬有點不同。

77老大表示，現在的服務方式依然友善，但更像台灣的感覺，做好例行的點餐、帶位，以不打擾客人為主，有問題才會協助解決。

「我覺得，這樣反而更舒服！」不用刻意做到下對上的服務，「以客為友」，跟客人像朋友，平等友善的對待，更加真誠溫暖。

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網友看完也留言：

「很認同」

「要的就是自在的感覺」

「剛剛好的溫度最好」

「確實不要養成顧客花錢就是大爺的心態」

「有時候太過客氣也是一種拒人之外」

「送客人到門口還九十度鞠躬，反而讓我壓力很大」

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但也有人說：

「疫情後服務態度變差，有的服務員甚至很暴躁，跟以前差太多了」

「我也是今年寒假去日本玩，但發現沒水準的年輕人越來越多了」

「我認為是台灣人對日本的一切都放了濾鏡，到了匪夷所思的地步」

「很多服務業其實都不是日本人了」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】