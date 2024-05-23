可愛教主淪過街老鼠？網紅揭「跌落神壇」原因　兩句話惹公關災難

女星楊丞琳日前參加大陸綜藝節目《歌手2024》，並在第2集演唱個人代表作〈帶我走〉，怎料卻因在高音處大翻車而遭到淘汰，甚至遭受台灣網友大肆批評。對此，YouTuber「雪梨看世界 With Sydney」便透過一部影片分析，發現兩岸對楊丞琳的評論風向截然不同，並點出造成此現象的「2句話」。



「雪梨」日前在個人YT上傳了一部影片，講述楊丞琳在《歌手2024》翻車後引發的諸多爭議，但她在微博爬文後卻發現，大陸網友其實鮮少嘲諷楊丞琳的表現，反倒是台灣網友的批評聲浪不斷，研判這很可能是她「過去的言論」所致。

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「雪梨」指出，台灣近年有非常多藝人都開始往大陸發展，但楊丞琳卻多次在大陸綜藝節目或公開場合中脫口說出「在台灣吃不起海鮮」、「台北長大的廣東人」等帶有「刻意否認是台灣人」的言論，令台灣網友們心生不滿。「雪梨」最後還直言，相較於磨練唱功，楊丞琳更需要多練習「發言技巧」。

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影片曝光後，立刻引來大批網友留言討論，眾人也非常認同「雪梨」的評論，「當初海鮮說真的是超級抹黑台灣，台灣到處是海產店，四面環海吃海鮮是有多難」、「她講的好像自己從小在廣東生活似的，刻意奉承讓人很不適」。

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