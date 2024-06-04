瘋狂！私家車衝紅燈鏟行人過路處　連越6條線　網民：自殺式開車

大地任我行系列！日前網上瘋傳「車Cam（行車記錄儀）」片段，顯示1輛私家車駛經鵝頸橋橋底時，司機駛至燈口處時竟然無視馬路紅燈燈號，以及只准左轉的交通標誌，橫越近6條行車線，再鏟上行人過路處，駛往堅拿道公廁方向離去。片段引起網民批評，直指司機涉危險駕駛，「又衝燈又行行人過路處，根本就無資格揸車！」、「應該要終生停牌」，並呼籲他人無論作為行人或司機都要小心，「宜家好多自殺式開車」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3年，並停牌至少6個月，駕駛者切勿以身試法。



有私家車無視交通標誌並衝紅燈，再橫跨6條行車線離去，引來網民怒斥涉危駕。（「Youtube@車CAM特警」影片截圖）

Youtube頻道「車CAM特警」於6月1日（周六）上傳涉事片段，事發地點為灣仔區銅鑼灣鵝頸橋橋底，當時1輛黑色私家車正沿堅拿道西行駛，駛至燈口處時，司機無視只可轉左的藍色交通標誌牌，以及馬路紅燈燈號，衝紅燈後更橫越近6條行車線，其中1條為電車路軌，再越過行人過路處，往堅拿道公廁方向離去。

不過仔細看便會發現，當私家車準備往堅拿道公廁駛去時，途經的軒尼詩道行車線正是亮起綠燈燈號，有的士和巴士相繼直駛中，稍有不慎將會引致交通意外，畫面令人震驚，片主事後亦貼出「影住駕」平台截圖，表示已舉報涉事私家車。

片段引來網民嘩然，紛紛批評司機駕駛態度惡劣，「告得老危」、「又衝燈又行行人過路處，根本就無資格揸車！唔判佢坐返幾個月唔得啦，遲早炒一大鑊」、「任我行門派裏面，佢一定係元老級」、「呢啲點止任我行，直情黐X線」、「未考到牌時就循規蹈矩，有牌在手就沒人有我咁瘋癲」、「應該要終生停牌」，有留言則好心提醒他人，「自己行街定開車小心啲，宜家好多自殺式開車」。

根據香港《道路交通(交通管制)規例》第374章第18條「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將會被記5分，違例者可能會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁3個月；其後再定罪會被判處罰款1萬元及監禁6個月。

上述規例第59條「沒有遵從交通標誌及道路標記」亦列明，在道路上的車輛司機不得違反交通標誌或道路標記所顯示規定，違者首次被定罪，可被罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被罰款1萬元及監禁6個月。

另外，香港法例第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」亦有指出，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3年，並停牌至少6個月。

（Youtube@車CAM特警）