大難不死有後福？尖沙咀剪刀案女傷者買六合彩　結果驚人震撼全網

【六合彩／尖沙咀剪刀傷人案】「大難不死，必有後福」？尖沙咀5月14日（星期三）發生剪刀傷人案，案中女傷者逃過「死劫」後，於網上發文指「借吉言；大難不死，必有後福」，購買了六合彩並公開相關號碼。



帖文引來網民熱議，不少人表示要「跟隊」買六合彩，「我中咗一定多謝你」、「中咗可能係有史以來最多人中嘅頭獎」。而最終六合彩攪珠結果令人驚訝，網民留言「恭喜大家」，女事主亦以「笑哭」的「EMOJI（表情符號）」回應。



尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，女傷者（前左）左前臂被插傷，由救護員送院治理。

尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，現場另有一名女子被打傷（圖），登上救護車接受治理。（羅日昇攝）

女傷者在其社交網站上載其傷勢圖片。(網上圖片)

女傷者在其社交網站上載其傷勢圖片。(網上圖片)

尖沙咀剪刀傷人案女事主買六合彩：大難不死，必有後福

尖沙咀5月14日（星期三）發生剪刀傷人案，事件中被刺傷的女事主於5月16日（星期五）在社交平台Threads發布六合彩手機App截圖，指已購買六合彩並公開號碼，留言「試下先，好多人都叫我買。借吉言；大難不死，必有後福」。

女事主公開購買的六合彩號碼。（lanny_day49／threads）

從六合彩手機App截圖見到，女事主買了7個號碼，包括3號、7號、26號、27號、28號、32號、38號，相信以複式方法購買。

網民跟隊買六合彩：中咗一定多謝你

網民看過帖文議論紛紛，不少人表示要「跟隊」買六合彩，「跟咗你買，中咗每人一半」、「我中咗一定多謝你」、「中咗可能係有史以來最多人中嘅頭獎」，女事主則回應「獨樂樂不如眾樂樂」。亦有網民提醒「買下囉，玩下好，唔好太迷信」。

2025年第55期六合彩頭獎獎金為1,500萬元，最終攪珠結果為12號、22號、27號、29號、32號、34號，特別號碼9號。（馬會網頁）

六合彩中2個號碼無獎金

5月17日（星期六）2025年第55期六合彩頭獎獎金為1,500萬元，最終攪珠結果為12號、22號、27號、29號、32號、34號，特別號碼9號，意味女事主只中了「27號」和「32號」2個號碼，差1個才符合「安慰獎」、即中3個號碼的七獎（40元）資格。

雖然「空歡喜一場」，但六合彩攪珠結果出爐後，有網民留言「恭喜」。（lanny_day49／threads）

雖然「空歡喜一場」，但六合彩攪珠結果出爐後，有網民留言「恭喜大家都淨中咗27同32」，女事主則以「笑哭」的「EMOJI」回應。另有網民關心女事主傷勢，「傷口好點了嗎」，獲女事主回覆「好好多了，多謝關心」。