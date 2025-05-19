7-11增值八達通小心！夫婦增值$200反被扣剩$XX崩潰　店方咁回應

到7-Eleven增值八達通要注意。有人妻於網上發文，指其丈夫在石塘咀1間7-Eleven便利店增值八達通200元，後來發現不單沒有增值，更扣減了八達通內的200元。他們因此前後損失400元，回到便利店對質，店員退還增值的200元現金，但未有退回扣減了的200元，「話唔知點解會咁樣，係部八達通扣咗我哋張卡入邊啲錢！」，他們大感不滿，只好報警求助。



樓主又說，等候了近3星期7-Eleven都未有退回被扣200元，直至她於網上發文投訴，翌日即獲店員通知退回200元，樓主質疑：「你話有冇咁蹺呀？」



事件引來網民熱議，提醒到便利店增值一定要取收據及對清楚金額，「所以咪話去邊到買嘢增值都要攞收據，唔攞收據都要自己睇清楚係入咗錢定扣咗錢」、「好多地方都會收錯錢，所以攞返收據好緊要」。



7-Eleven回覆《香港01》表示，近日有顧客為八達通增值時被錯誤扣錢，公司經調查，確認當時出現系統故障，已立即修正，並向受影響顧客退還款項。



到7-Eleven增值八達通要注意。（示意圖／資料圖片）

去便利店為八達通「增值」不成反而「減值」

「千祈唔好去呢間石塘咀美新樓間7–11便利店入八達通啊！」該人妻於Facebook群組「7-11 x OK便利店香港關注組」發相發文，指4月24日其丈夫到石塘咀美新樓7-Eleven便利店增值八達通200元，沒想到「增值」不成反而「減值」，倒扣了八達通內200元「結果個男店員將我老公張卡入邊嘅$200都扣咗出嚟」。

樓主指，4月24日其丈夫到石塘咀美新樓7-Eleven便利店增值八達通200元，沒想到「增值」不成反而「減值」，倒扣了八達通內200元。（Google地圖）

7-Eleven便利店增值八達通反被扣200元

樓主夫婦起初沒有為意，「因為佢當時聽到嘟一聲以為增值到咁就走啦，點知係扣咗$200，大家都要小心啲」。直至回家乘搭巴士時，才發現丈夫的八達通卡餘額只剩14元（未計算乘搭巴士車費），驚呼「根本就冇可能」。

從樓主上載7-Eleven收據看到，樓主丈夫的八達通當日近10次八達通交易紀錄，都沒看到有增值200元紀錄，但於4月24日下午5時33分，在便利店被扣減了200元，相信就是樓主所說被「減值」的200元。

收據看到，樓主丈夫的八達通當日近10次八達通交易紀錄，都沒看到有增值200元紀錄，但於4月24日下午5時33分，在便利店被扣減了200元，相信就是樓主所說被「減值」的200元。（Facebook群組「7-11 x OK便利店香港關注組」）

收據看到，樓主丈夫的八達通當日近10次八達通交易紀錄，都沒看到有增值200元紀錄，但於4月24日下午5時33分，在便利店被扣減了200元，相信就是樓主所說被「減值」的200元。（Facebook群組「7-11 x OK便利店香港關注組」）

損失400元店員只退200元 事主報警

察覺有異後，樓主2人乘搭的士回石塘咀美新樓7-Eleven便利店查詢，店員即時退還支付增值的200元現金，惟未有退還扣減了的200元，樓主於是報警，「卡入邊嗰$200！佢話唔知點解會咁樣係部八達通扣咗我哋張卡入邊啲錢！咁我哋就即時報警」。樓主又稱，當時7-Eleven店員堅持是八達通公司問題，「佢話要問咗八達通公司check返條數先可以默返錢我哋」，惟直至5月14日，即近3星期，仍未有退還款款。

網上公開事件 翌日即獲7-Eleven退款

不過事件於樓主在Facebook發文控訴後有突破進展，她表示翌日即獲7-Eleven退還200元，質疑太巧合有問題，「我投訴完上咗Facebook，跟住第日個店員就打畀我攞返$200啦，你話有冇咁蹺呀？」。

帖文引來網民關注，提醒到便利店增值一定要取收據及對清楚金額。（Facebook群組「7-11 x OK便利店香港關注組」）

網民提醒：增值一定要取收據

帖文引來網民關注，提醒到便利店增值一定要取收據及對清楚金額，「收據真係好重要」、「入錢後：即時睇到打出結餘錢才離開」、「唔係淨係7-11，好多地方都會收錯錢，所以攞返收據好緊要」、「所以咪話去邊到買野增值都要攞收據，唔攞收據都要自己睇清楚係入咗錢定扣咗錢」。也有網民認為是正常返還金錢程序，毋須太多揣測，「不嬲呢啲大企業搞退款都搞得好耐」。

7-Eleven指系統故障 已修正及退還款項

7-Eleven回覆《香港01》表示，近日有顧客為八達通增值時被錯誤扣錢，公司經調查，確認當時出現系統故障，已立即修正，並向受影響顧客退還款項。7-Eleven強調，日常運作中，除非有交易，員工並不能從八達通卡扣錢。