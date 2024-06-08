被老師罰站曝曬3小時！男童中暑致神經受損變殘疾人　父母怒提告

被老師罰企慘變殘障！馬來西亞1名11歲小學生，被老師強迫在烈日下罰站近3小時，中途雖曾表示頭暈頭痛，但老師沒有理會，以致他中暑引發致神經受損，終變成殘障人士。男童母親指醫院事後為她們提供轉介信，證實男童往後將無法繼續在普通學校上學，並需要轉到特殊學校，對此極度不滿，決定報警求助。



男童父母之後和代表律師召開記者會，指兒子原本活潑好動，如今只會自己躲起來，亦拒絕和兄弟姐妹接觸，對其往後日子感到痛心。代表律師指出，校方更因男童於缺課，曾向其父母發出多封警告信，質疑如此冷漠處理手法，揚言會向涉案人士提出民事訴訟。



馬來西亞有小學生被老師罰站，卻因曝曬致中暑，神經受損終變殘疾人。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於2024年4月30日，當地1名就讀小學五年級的11歲男童，因向老師投訴遭同學投擲水瓶，竟被老師要求他與另外3名學生，於學校操場中央一起罰站。由於當時太陽猛烈，加上另外3名同學很快獲准返回教室，男童中途曾向老師反映，出現頭暈及頭痛等症狀，但老師沒有理會，以致他由上午10時罰站到中午12時50分，曝曬長達近3小時。

男童母親塞爾維（AD Mogahana Selvi）指，兒子放學回家時雙眼通紅，告知她身體不適，遂將兒子送往醫院治療。未幾兒子出現抽搐，經醫生診斷為嚴重中暑，兼導致神經受損，已變成殘疾人士。醫院事後為男童家人提供轉介信，證實男童因中暑而出現神經問題，往後將需轉至特殊學校就讀。

塞爾維對兒子無辜被罰，終生變殘疾人士極為不忿，決定報警求助。當地警區主任伊斯梅爾（Azam Ismail）於5月26日（上周日）交代事件，指已完成調查，將採取進一步行動。塞爾維與丈夫蘇雷什（B Suresh）於5月29日（上周三），在代表律師穆塔爾（Dinesh Muthal）陪同下召開記者會，她透露兒子現今情況反常，「看到他不再像以前那樣活潑開朗，我非常痛心，以前他常跟兄弟姐妹一起玩，現在他都自己躲起來自言自語」。

塞爾維對兒子反常情況感痛心，「他不再像以前那樣活潑開朗，現在他都自己躲起來自言自語」。（網上影片截圖）

塞爾維目前懷孕3個月，對兒子將無法過正常人生活，覺得壓力甚大。穆塔爾代表男童父母對所有涉案人士提出民事訴訟，「這事件給受害者的父母帶來巨大壓力，除了民事訴訟外，我們希望涉案老師若然被判有罪，應該要受到應有刑罰」。

男童父母代表律師指，事件對受害者一家帶來巨大壓力，將會對所有涉案人士提出民事訴訟。（網上影片截圖）

事件更令人不滿的是，校方在男童送院後，既沒有任何慰問，也沒向家長交代男童於烈日下被罰站的經過，反而因男童於5月2日至23日缺課，合共向其父母發出3封警告信，冷漠處理手法惹人嘩然。

（綜合）