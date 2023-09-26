暴力校園！男童找不到信件遭教師怒摑　父問內情同場職員咁答極衰

為人師表竟然訴諸暴力？馬來西亞日前發生學生慘遭教師掌摑事件，事緣該名男童找不到教師想要的信件，便遭對方當着眾人面前怒摑，令臉頰頓時紅腫。事後男童的家長傳訊息給某位在場的教師，希望能了解事件經過，不過對方態度冷淡，事不關己地問道「（男童臉頰）有很紅嗎？」。男童的表姐感到不忿，便於社交平台公開事件，惹來網民嘩然，不少人怒斥涉事教師離譜，同時心疼被打的學生。



大馬有學生沒有找到教師想要的信件，慘遭對方掌摑，事後父母嘗試與在場教師了解事件卻被反問「（臉頰）有很紅嗎？」（Twitter圖片）

被掌摑男童的表姐在Twitter（現稱X）發佈多張照片，控訴表弟在雪蘭莪州（Selangor）某學校遭教師掌摑。她表示表弟現年7歲，事發當天因為沒有從書包找到涉事教師想要的信件，惹來對方不滿後被被掌摑。男童表姐質疑該名女宗教師（Ustazah）「為什麼她不幫忙找？為什麼要在眾目睽睽下掌摑他（表弟）？」

事後男童母親帶兒子去診所驗傷，醫生證實該巴掌力度不輕，不過幸好只是臉頰紅腫，休養後亦不會有大礙。不過更離譜的是，男童父親事後傳訊息予某位在場教師，希望了解事情經過時，對方雖證實男童的確有被掌摑，但當刻不只沒有人上前慰問，更態度冷淡反問家長「（男童臉頰）有很紅嗎？」

可憐男童被故師掌摑後發高燒，聽到該老師的名字更緊緊掩住耳朵，令人心疼。（Twitter圖片）

男童家長已就此事報案，警方正介入調查。樓主透露事件發酵後，校長才主動致電予男童父母，解釋他當時正在上課不在現場，故無法及時採取行動。樓主續稱，表弟事後疑受驚過度，所以發高燒，聽到女宗教師名字時更緊緊掩住耳朵，令人心疼。事件曝光後惹來網民公憤，紛紛指責該教師行為離譜，要求校方嚴懲及警方執法。

（綜合）