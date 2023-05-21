南非眼鏡蛇疑吞巨蟒反被咬開肚　一屍兩命離奇死狀曝光

南非近日有1名女子在開車外出的途中，發現路邊有2條離奇死亡的蛇，且當她走近前一看後，更發現一條眼鏡蛇除了肚子被劃開外，還有另一條蛇從破口中竄出，令她當場嚇傻。



女子在把照片拍下來、上傳至網路後，迅速引發了熱烈討論。

瑪莉提發現，一條眼鏡蛇的腹部竟藏了另一條巨蛇。（Twiitter@LatestKruger）

根據外媒《Latest Sightings》5月18日報道，南非1名女子Marietjie Hattingh（暫譯：瑪莉提）日前開車出門時，在某條道路上發現2具「蛇屍」。當瑪莉提下車走近查探後發現，現場除了有1條明顯死亡的眼鏡蛇外，牠的腹部還莫名被切開，同時卡了一條體型巨大的「鼓腹巨蝰」（Puff adder）。

【相關文章】印度男童遭眼鏡蛇咬 憤而反擊「咬死」毒蛇 男童無事專家稱奇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

瑪莉提將現場畫面拍下來，並上傳到網絡上後，立刻掀起網民們熱議，許多人對此也分析，從眼鏡蛇腹部的傷口，以及鼓腹巨蝰只露出一半身體的情況來看，很可能是眼鏡蛇在把鼓腹巨蝰吞下肚後，反而遭到對方開腹，最終雙雙身亡。

【相關文章】5隻狗組隊激戰「世界最毒眼鏡王蛇」 2分鐘賭命生死鬥 結局慘烈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

報道指出，瑪莉提在受訪時表示，由於事發地點屬於鮮少人使用的農場產業道路，因此這2條蛇應該並非因「路殺」而死。另外，她也懷疑，這2條蛇很可能是被鳥類攻擊一番後才會「一屍兩命」，不過專家們目前仍無法確定2條蛇的真實死因。

延伸閱讀：

人類初吻發生在4500年前 意外讓「皰疹病毒」擴散

【本文獲「TVBS」授權轉載。】