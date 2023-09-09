世界末日早有預兆？紅牛誕生哭牆見蛇　3怪象證《聖經》預言

以色列首都耶路撒冷被視為基督教、伊斯蘭教、猶太教的共同聖地，然而近日卻傳出當地著名地標「哭牆」（Western Wall；又名：西牆），竟突然冒出一條蛇，並把一旁的鴿子給趕走，引發信徒們擔憂。有國外網友就對此解釋，以色列近年已經接下發生3件難以解釋的怪事，正巧都與《聖經》針對世界末日的預言相仿。



根據《每日鏡報》報道，位於耶路撒冷的「聖殿研究所」在YouTube頻道中透露，在基督教、猶太教的故事中代表「時代終結」的「紅牛（red heifer）」已於2018年誕生，並強調牠絕對「純正」。聖殿研究所解釋，正統猶太教過去認為，紅牛的出生與犧牲，將是耶路撒冷「第三神殿」重建的契機，一旦這座神殿重建完成，那麼「彌賽亞」就將降臨。

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除了「紅牛」的誕生外，還有國外網友表示，以色列當地近年其實也發生了另外2起「末日前兆」。首先，基督教、伊斯蘭教、猶太教皆認定為「先知」的以西結（Ezekiel）過去曾預言，一直以來被認定難以讓生物生存的死海，未來將會在猶太人回到此處時，出現蓬勃的生機。對此，就有一名攝影師發現，死海中的某個水坑，竟同時出現魚類、藻類。

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最後，則是耶路撒冷哭牆冒出蛇的事件，當地信徒對此就非常緊張，認為這個跡象正巧與《聖經》記載亞當與夏娃遭蛇誘惑的故事雷同，擔心這3件怪事的出現，恐怕不會只是巧合，而是世界末日的前兆。

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