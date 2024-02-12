奶奶派廿萬台幣利市畀媳婦「但有一條件」網民勸千祈咪收：退回去

新春到，家人之間互相包紅包祝福，沒想到也要避免掉入陷阱！台灣一名人妻表示，奶奶大手筆包給她20萬（台幣、下同），竟然附加一條件，讓網民全看傻。



【懶人包】網民：「退回去，再貼6千元拒絕！」點圖放大看看網絡熱議的婆媳相處難題👇👇👇）

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原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，奶奶大手筆包了20萬元給她，卻要求年後開始的一整年，原PO必須每天為家裡煮三餐，而家中成員含公婆、老公、孫子總共七人份，僅僅周日可以休息，不僅相當勞累，金額也根本不夠花。

貼文曝光後，網民也紛紛表示，「可啊！一餐都3顆蛋啊」、「每餐都煮泡麵」、「這價格？請傭人都不夠吧」、「要不要請她去查居家照護的一個月領多少，還要福利、勞健保、加班費，20萬…呵呵，真心覺得女人別為難女人了」、「是說工錢不夠，菜錢還沒給」、「寧願去上班」。

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另外也有網民建議，「退回去，再貼6千元拒絕」、「直接退回，說感恩看得起妳，添個600，表示承擔不起、怕怕！」、「算給奶奶聽，台傭鐘點費一小時最便宜的500元，每日三餐含採買及清洗料理共五小時，一天算她2千元就好，一年至少要60萬（純工資不含食材），沒有付個50萬，請她全家企呷塞！」、「妳不要收喔！更不要答應要負責，因為以後只要她不爽，妳就只有被說嘴的份」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】