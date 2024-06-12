廁所裝百葉窗泄春光！鄰居1句提醒　女戶主悉真相崩潰：像裸了3年

廁所是極為私密空間，可是內地有女網民卻一直不知自己被人看光光多年。該女網民在網上發文，指早前被鄰居阿姨提醒，着她檢查廁所的百葉窗，令她獲悉崩潰真相，原來3年來她如廁及洗澡都被人看到，驚訝「感覺自己像裸了3年」。事件在網上瘋傳，有網民留言，「多虧了大媽提醒，否則會被看4、5年」，也有人認為「3年了，早已看膩，好心提醒」。



樓主驚訝百葉窗遮不到廁所內部，感覺自己「像是裸奔了3年」。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，江蘇蘇州有女網民在網上透露，自己租住寓所的廁所有一面窗，裝上百葉窗。本來一切如常，但樓主日前搭電梯時遇到樓上的阿姨，對方委婉提醒她「注意一下家裏的百葉窗」，樓主於是立即查看廁所百葉窗，瞬間感到崩潰，因為無論調上或是調下，都會被樓上鄰居、同層或樓下鄰居看到廁所內部。

女子驚訝自己「像是裸奔了3年」、「挺無語的，同樣情況的大家，就是注意一下自己的隱私」。

有網民留言「多虧了大媽提醒，否則會被看4、5年」。（網上圖片）

事件在網上瘋傳，不少網民留言「多虧了大媽提醒，否則會被看4、5年」、「再看到百葉窗都得有PTSD（創傷後遺症）」、「看得清清楚楚的」。也有人認為「已經3年了，這提醒是不是遲了點」、「3年了，早已看膩，好心提醒」。亦有人笑言「樓上的阿姨怎麼知道？一定是對面的老頭告訴她的」。