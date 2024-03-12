奧斯卡2024｜Emma Stone一舉動被指歧視亞裔　楊紫瓊還原真相

【奧斯卡2024】女星愛瑪史東（Emma Stone）以《可憐的東西》（Poor Things）二度封奧斯卡金像獎影后，但她與羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）卻捲入歧視爭議，有網民認為愛瑪史東歧視亞裔，不願意直接從楊紫瓊手中接過獎座，改成塞給好友珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）代為頒獎，在社群網站掀起熱議。



去年的奧斯卡頒獎影后楊紫瓊時隔一日也發文還原現況，先是恭喜愛瑪史東得獎，接著便說：「我讓妳感到困惑了，但我想要讓妳將這個榮耀時刻和妳的好友珍妮花分享，她讓我想到親愛的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），永遠在彼此身邊。」主動成就如此溫暖的經典畫面。

【圖輯】點圖放大看愛瑪史東（Emma Stone）當晚上台領獎畫面👇👇👇

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愛瑪史東和珍妮花羅倫絲是多年好友。兩人是透過共同好友活地夏里遜（Woody Harrelson）牽線認識，珍妮花羅倫絲曾在受訪時分享與愛瑪史東的閨密情，「除了都是作為演員之外，我們都愛著彼此並關心對方。在工作上我完全支持她，她對我也是如此，但我知道即使我們工作不同，我們也會成為朋友」。

【圖輯】點圖放大看奧斯卡2024紅地氈盛況👇👇👇

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