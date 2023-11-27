「A0女生」開設成人用品店！懶理性騷擾、歧視　收入隨時比正職多

深圳的城中村裏，總有一些透着神秘色彩的店舖。

這些店裝飾浮誇，一條似有若無的簾子垂蕩在門口，寫着「成人用品」的招牌閃爍，瀰漫在燈紅酒綠的夜裏。店舖看似招搖，敢在白天大搖大擺走進去的人，屈指可數。



在逐漸開放但依然談性色變的今天，成人用品店的尺度或許仍然超乎了人們的行為準則。尤其是女孩子，更加不會輕易走進這樣的場所。就連不經意路過，那種無所適從的尷尬，也彷彿刻在了她們的四肢。

但往往會有不拘一格的女生，比如夢瑤。儘管她是一位00後，卻已經瞄準了成人用品店這條賽道，成功賺下了第一桶金。

夢瑤為着賺多點錢而開辦了成人用品店，結果除了收入外，她的見識及創業經驗也豐富起來：（按圖了解）

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白天是文員，晚上是成人店老闆

單看夢瑤的外表和談吐，沒有人知道她在悄悄地做一份與性相關的副業。

她性格文靜，平時穿衣打扮循規蹈矩。她的正職工作是一名文員，上班時話不多，每天兢兢業業，到點就下班。而下了班，彷彿是另一個她的重生。

她化身為一家成人用品店的老闆，甚至是那個城中村片區最熱銷的成人店之一，擁有很多回頭客和忠實粉絲。

每個星期，她都會抽兩天去店裏看看情況，補補貨，打掃衞生，放點綠植、玫瑰，換產品海報，噴一噴香水，把店舖佈置得精緻有序。

對她來説，無人成人用品店是一項比較輕鬆但又高利潤的副業。

她開店2年，投入成本近4萬，現在每個月能獲得4至5千的額外收入。旺季的時候，她的收入甚至比主業還要高。

提起開店的初衷，她直言只是想多賺點錢，為自己多努力奮鬥一點，不想浪費大好的青春。剛開始開店時，因為賣不出去貨，她很焦慮。後來，她慢慢地掌握了規律：夏天是旺季，冬天是淡季。夏天高利潤的大玩具會賣得多，就算是中午也會有人購買，但總體而言，晚上十點之後開單的幾率會更大。

一般來説，情人節、七夕節之類的節假日銷量會好得多，收入也更高。線下的話，套套賣得最多，其他大件的高利潤產品，線上賣得多一點。

不同性別之間的下單率也不同。男生進店，成交率會高一些，買了就走。「很少會有女生進店，有也只是好奇地看一下，但不買。」

自從開店後，她再也沒有給這一行戴上有色眼鏡，只當成一家普通的無人售貨店來運營。

一連幾天沒有生意的時候，她就會觀察監控，瞭解店舖存在的問題。看到有顧客總是在櫃子前猶豫不決，她就懂了，第二天就在熱門的產品前貼上了爆炸貼。「爆炸貼上的簡單介紹，可以幫助客人篩選，節省他們的時間，下單率都提高了不少。」

她還注重運營自己的私域流量，在店裏貼上了微信二維碼，積累了一批線上的客户。工作不忙的時候，她就和諮詢產品的客户聊天，科普性知識。

現在，她積累了很多經驗，不僅不焦慮了，有的時候還意外獲得別人的知識付費。她教別人店舖選址、市場行情、選品、產品營銷、店舖活動、線上美團店等等，把自己的經驗傾囊相授。

在她看來，那都是很簡單的問題，畢竟她也是從行業小白，一步步成為了一個有穩定收入的老闆娘。

「不得不説，剛開始看着這些，真的有點臉紅，不過後來這些在我眼裏就是利潤大小的東西了。有的時候，賣出一個大玩具，都夠我一天的工資了。」

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開店，打開新世界的大門

開一家成人用品店，對於夢瑤來説，宛如打開了新世界的大門。

剛開店那會，她只知道避孕套，其他甚麼都不懂。然而現在，她已對各種讓人臉紅耳熱、羞於啓齒的成人用品信手拈來，「完全忘記了害羞的感覺。」

她作為一個母胎單身，現在懂得的性知識理論，已然全面昇華。「自從開了這個店後，我學了不少兩性知識，比如男女之間的愛好等等。不然有人找我買東西，我都沒有他們懂就尷尬了。」

但林子大了甚麼鳥都有，自從她入了這行，她笑稱也是見識到了「物種多樣性」，讓她年輕純潔的心靈變得飽經風霜。有些人的法盲簡直超乎了她的想象，比如找她買藥和買片的人。「我真的被氣笑了，這種東西都問我要，而且還不止一個人。甚至有人給我出主意，讓我賣用品的時候送片，或者在店裏放電影，這種違法的事情我才不做。」

開店之後，她也漸漸瞭解了更多兩性之間的相處軼事，讓她對愛情和婚姻有了新的看法。

她的客户群體廣泛，上至60歲的老人，下至00後的年輕人。而她線上渠道的主力軍，主要是女性顧客。有一次，女性顧客向她哭訴，買了延時噴劑給老公，但是老公壓根不願意用，堅稱自己沒問題。

她就在想：這就是所謂的男人的自尊心嗎？事實上，店裏來買類似產品的男人有很多，畢竟年齡和壓力都擺在那裏，這也是一種正常現象，為甚麼會這麼雙標呢？

不僅如此，她對女性和長者的性需求也有了更深入的理解。

她記得有一位姐姐加了她的聯繫方式，並諮詢她是否有一些女性向的成人玩具。聊到熟絡時，姐姐和她説，其實她有丈夫，但是兩個人在不同的城市工作，只有放假時才會見面。她猜到丈夫在那個城市可能已經有了外遇，她經歷了幾年的自我懷疑和否定，終於走出了丈夫出軌的陰影，現在只想對自己好點。

夢瑤很開心，不僅是因為姐姐的幫襯，更因為她感受到了女性不再依附於男人的那種決心，讓她感覺開店是一件很有意義的事情。

偶爾，店裏也會有一些60歲左右的老人來光顧，他們甚至旁若無人地在白天進店，挑選、觀察、付款，動作緩慢。

沒開店之前，夢瑤以為人們只會在夜黑風高的夜晚進入她的店，並以迅雷不及掩耳之勢，速戰速決，最後快馬加鞭地離開。

「連老年人都在正視自己的性需求，我還有甚麼感到害羞的？」

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女生怎麼就不能開成人店？

作為一個女生，店裏偶爾也會出現一些情況，是她無法直接解決的。

比如有一天夜裏，有流浪漢到店裏休息，還吐痰。她在監控裏朝着流浪漢喊：快離開，不然報警了！但是流浪漢假裝沒聽到。「我開門做生意，尤其還是成人用品店，晚上才是生意好的時候。他在裏面睡着，怎麼有人願意來買，難道顧客跟他大眼瞪小眼嗎？顧客看他睡覺，他看顧客買成人用品？」

當時她也不知道哪來的勇氣，夜已深透，她還跑去店裏把流浪漢叫走，還在附近便利店買了個麵包給他，讓他別來了。等到她回到家打開監控，流浪漢又進店了，吃完的麵包袋還亂扔在店裏，氣得她一夜都沒睡好。

做和性相關的生意，有的時候，也避免不了被性騷擾。她早已習慣，「很多聊騷男、猥瑣男鋪天蓋地地來，但既然我選擇了這個行業，這些人都可能是我的潛在客户，我想賺錢。」

但也有忍不了的時候。

有一次，一個大叔在店裏加了她的聯繫方式，説要給自己的媳婦買情趣內衣，讓她推薦一下。「我當時還挺開心的，有買賣做，有錢賺，而且還覺得他挺懂浪漫的，很有情調。」

但當她把圖片發給那個大叔時，他一個都不滿意，還説：圖片看不出來，不知道真人穿甚麼效果，要不你上身，穿給我看看吧。

她被這種厚顏無恥的人氣到抓心撓肝，反手就是一個舉報。「我就賣一個羞羞用品的，一個月就賺那幾千塊錢，還要把你當大爺供着啊？」

也正因為大部分人的不理解，她開店這件事，一直瞞着家人和大部分的朋友，偷偷摸摸在進行。「開店兩年來，我始終不敢把開店的事和家裏人説，怕他們覺得我在外面幹了不正經的事。」

雖然開店賺到了不少錢，她也很想和家人分享創業賺錢的經歷，但以她對家人的瞭解，肯定會讓她把店關掉。

「他們不指望我賺很多錢，夠花就行。所以跟他們説的話，他們肯定會説我：黃花閨女，幹這個工作成何體統？」

不僅家人帶着偏見，她遇見不少人，也對她選擇這一行創業持有偏見。

「你一個女孩子真不容易，真拉下臉賣情趣用品，自己也懂很多吧。」

她很不喜歡被這樣評價，每次都生氣地反擊：「我開的是店，和其他生意都一樣，是正經、合法合規的，都甚麼年代了還搞這種行業歧視？」

還有人説她開店涉黃，是缺德事。她氣不打一處來：這一行，對人類可有太多好處了，不懂就不要亂説！

「一來，情趣用品可以促進夫妻感情，這樣是不是可以促進生育，現在生育率那麼低，我這是做好事！二來，我賣的套套有助於防止疾病傳播，減少意外導致的墮胎流產，這怎麼説也算是功德一件吧！」

陌生人的抹黑，並沒有讓她退步半分。但她朋友的難為情，有時卻讓她哭笑不得。

有的時候，她會叫上很要好的朋友一起去補貨，因為朋友有車。但是，每次朋友都會戴上帽子和口罩，把自己遮蓋得嚴嚴實實，生怕遇到熟人。

對於朋友來説，或許這仍然是一件羞恥，拿不上台面的事情。但對她來説，最重要的，還是能賺錢。

她雖是00後，但自稱至今單身、無房、無車，也沒有一技之長，口袋裏的錢越來越多，她與世俗反抗的能力就越大。

有人質疑她，「現在網購那麼發達，還會有人去店裏買嗎？像我就不好意思進去買，你這個店能把房租賺回來就不錯了。」

她一般都懶得去證明自己，「畢竟每個月四五千進的是我自己的口袋，對於這些吃不到葡萄説葡萄酸的人，管他們呢！」

後來，因為家庭原因，夢瑤從深圳回了老家陝西。

在深圳的這段經歷，給了她在陝西東山再起寶貴的經驗。離開深圳，她依然再次默默選擇當成人店的老闆，安安靜靜地賺着錢。

*文中人物名均為化名



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