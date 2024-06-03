日本旅遊｜超無禮店員疑歧視遊客拒做退稅　台女一招讓他鞠躬道歉

一般台灣民眾多認為日本人彬彬有禮、服務親切。



但有女網友在Dcard指出，自己先前在日本某模型店消費時，店員全程無視她的需求，最後甚至將單據丟在桌上，氣得她當下做出1舉動，讓對方嚇到立刻鞠躬道歉。

疑存心歧視不懂日語的遊客 點圖看原文全文及網民意見：

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原PO表示，在前往日本旅遊前，曾看過有人指出，現今有許多日本人對外國觀光客的態度不佳，因此她並不對日本店員抱有特殊期待，並做好可能被對方黑臉的準備。

她說明，後來自己和友人在京都度過幾天，遇到的店員非常親切，路上還有一名友善的老爺爺用翻譯器跟她們聊天。

不過，原PO透露，她到大阪難波某中古模型店消費時，男店員全程無視自己手上的護照，不斷催促她趕緊刷卡。

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之後她再次向對方強調，自己所購商品價格可以免稅，該店員才一臉不甘願地接過她的護照，最後還直接將單據用力丟在桌上。

原PO指出，看到店員的態度後，讓她氣得瞬間大聲說出：「下？」並把單據揉爛丟回桌上，再怒瞪對方一眼。

她表示，當下男店員立刻驚恐的鞠躬道歉，而自己則提著模型轉身離開，「他（男店員）會不會改善態度，我不知道，會不會事後跟其他店員私下辱罵我，我也沒差」，自己未來再也不會去該店消費。

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貼文一出，許多網友分享類似經歷：

「大阪木津市場有名的鰻魚飯，老闆娘會看你講中文，就直接忽略你點餐」

「永遠記得過海關的時候，因為出境資料沒寫好，直接被中年、不耐煩的日本海關丟護照在我身上」

「日本人真的對會講日文的人偏心很嚴重」

「我去日本自由行真的覺得日本人不友善，都很冷漠，路人也都會斜眼看人」

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不過，也有部分網友幫忙緩頰：

「每年都去日本七、八天，沒遇過這種事！」

「我一直以來都是跟日本人講日文，目前還沒遇過態度明顯較差的」

「但我帶小寶寶去日本，還蠻受禮遇的」

「不可能一個國家裡每個人都很友善啦，每個國家都有友善跟不有友善的人」

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