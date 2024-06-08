怪異「人臉魚」出沒？埋伏沙內僅露出頭部　駭人影片引發網議

海洋生物千奇百怪，日前有網民在新加坡某潮間帶勘探時，發現1隻長相怪異的海洋生物。該生物半埋沙中，僅在沙面露出扁平頭部，仰望天空，一眼看去就似沙中露出了張「人臉」一般。



有網民在新加坡某發現1隻長相怪異的海洋生物，該生物半埋沙中，僅露出頭部。（「untamed_paths」instagram影片截圖）

綜合外媒報道，1名叫作丹尼斯（Dennis Chan）的網民，將自己發現怪異生物影片上傳至社交平台Instagram上，表示日前在新加坡某海灘遊玩時發現該生物半掩沙中，仰望天空。

從影片可見，該生物將身體埋在泥沙內，只露出棕色頭部，其臉部扁平，眼睛圓睜凝視天空，嘴巴微張，吐出一口沙，看起來與人臉有些相似。

丹尼斯從不同角度拍攝該生物，其間生物一直安靜地緊盯上方，之後突然開始吐吞海水，並往下埋進更深沙中，之後不知去向。

丹尼斯在帖文表示，該生物叫作「Longnosed Stargazer」，屬瞻星魚科一種，在等待獵物時會半埋沙中仰望星空。這生物與石魚（Stonefish）和蠍魚（Scorpionfish）相似，身上也帶有毒刺，若被刺到會導致劇痛。

影片引起網民熱烈討論，有網民表示「這看起來太詭異了」、「新的恐懼被解鎖」、「看起來像鬥牛犬」。也有人表示「當人們說海裏有很多魚時，這就是牠們的樣子」、「有一種強烈的想用鏟子砸它的衝動」。

（綜合）