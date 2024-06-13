人性設計？大廈樓間驚見馬桶　網民笑救急扶危：以「便」不時之需

大廈樓梯間居設有馬桶？日前台灣有網民分享令人驚訝的奇葩設計，只見某棟大廈的梯間居轉角處，竟然有1個開蓋馬桶，雖然馬桶旁邊不見無連接排水管或水箱，應該並非供作正常便溺使用，不過震撼畫面仍惹來網民熱議。有人笑稱這個設計「很貼心」，「以『便』不時之需」、「馬桶跟滅火器一樣，救急用！」。有人留言時貼出於某教室內所拍的照片，顯示課桌內居然有馬桶以及洗手盤，而且是全開放式設計，令其他人不禁驚呼「很衛生」。



有台灣網民分享奇葩畫面，某棟大廈9樓梯間竟然離奇地出現1個開了蓋的馬桶。（FB「路上觀察學院」圖片）

樓主在facebook群組「路上觀察學院」上傳照片，疑惑地詢問「為什麼大樓9樓樓梯口有馬桶呢？」。從照片所示，只見1棟大廈的9樓梯間，離奇地出現1個掀開廁所板的馬桶，旁邊則放有滅火器。雖然馬桶未見連接排水管或水箱，應該並非供正常便溺使用，亦未知照片拍攝地點，但梯間有馬桶實在令人百思不得其解，故惹來網民熱烈討論。

許多網民對此離奇畫面感好奇，紛紛留下爆笑回應，「很貼心啊」、「人性化設計」、「馬桶跟滅火器一樣，救急用！」、「這跟高速公路上的休息站一樣意思」、「一定是給要回家，來不及掏鑰匙出來的人上的」、「喝醉被趕出家門可以用」、「以『便』不時之需」、「留給『X尿未及（始料未及）』的人」、「借問廁所何處有？牧童遙指樓梯間」、「馬桶還好啦，裏面有大便就比較恐怖」。

有留言貼出於某教室內所拍的照片，顯示在開放式的空間內有馬桶以及洗手盆。（FB「路上觀察學院」圖片）

有留言不甘「示弱」，貼出於某教室內所拍的照片，顯示1張桌子前居然有馬桶以及洗手盆，而且是開放式設計，跟教室融為一體，故霸氣稱「樓梯口算啥！」。不過有網民就猜測馬桶被遺留的原因，「鄰居捨不得丟的東西」、「可能要丟，還沒來得及吧」、「誰家的馬桶換掉，臨時放的吧」、「不是有水電師父換下來，沒有清走放了1年」。

有facebook專頁曾分享同樣有馬桶放在樓梯間，周圍還有水箱、排水管、衛生紙，可謂應有盡有。（FB「奇葩裝潢分享中心」圖片）

其實過往亦有不少奇葩圖則令人大開眼界，facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」就曾分享類似案例，有馬桶同樣被擺放在樓梯間，該處更設有水箱、排水管、衛生紙、馬桶刷，尤如「一站式服務」，令網民不禁質疑「把馬桶放在樓梯間，到底是要給誰上！」。

（FB「路上觀察學院」）