奇葩裝修｜下沉式浴缸陷入地下　網民笑似巨型踎廁：在馬桶裏洗澡

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-14 11:00

【裝修 / 家居 / 浴室 / 浴缸】家居裝修不時都有獨特設計，旁人難以明白設計的用意。台灣有網民近日分享1款非常奇特的浴缸，高度僅比地面高1級，要進入浴缸浸浴像要潛入地底，不過網民對此設計卻不太欣賞，笑言是「馬桶風浴缸」、「巨型踎廁」等。

從圖片可見，浴缸高地面僅1級，驟眼看如巨型踎廁一樣。（FB「奇葩裝潢分享中心」圖片）

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有網民日前投稿至facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」，上載一張家居浴室的照片，整個浴室都行簡單樸素風，坐廁及洗手盤都沒太特別，但旁邊的「下沉式浴缸」卻相當吸睛，只見浴缸高地面僅1級，驟眼看如巨型踎廁一樣。

照片即引起網上熱議，網民形容是給巨人用的蹲式馬桶，「這樣蹲1分鐘就變鐵腿了」，又笑言「感覺像在馬桶裏洗澡」，問這是否叫「蹲式浴缸」。

有人就指出這是較新款的設計，只是磁磚顏色跟浴缸搭配令它更像馬桶。不過有網民認為這設計存在不少問題，如旁邊沒有加裝扶手，上來時容易滑到；浴缸周圍沒有色差，眼力不太好的人未必注意到，就會摔下去；亦會擔心污水濺進浴缸，「泡起來臭臭的」。【按圖睇更多爆笑留言▼▼▼】

有港男在網上分享其單人公屋單位的裝修，為了慳位到極至，只見洗衣機的架子上放了一部雙門雪櫃，疊高後雪櫃頂接近天花板位置，而更離譜的是，這座洗衣機與雪櫃結合的「電器山」，與鋅盆之間只有手掌闊的距離，使用鋅盆時必須側身挨前，十分不便。

網民咁樣睇▼▼▼

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美國一間屋驚見設計詭異的「方塊樓梯」，有人笑言不知道設計師在想什麼，但有明白箇中原因的網民直指該條樓梯的設計其實有實際用途，不少人知道真相後都表示長知識了。

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（01熱話製圖）