食米芝蓮餐廳　內地女不滿$0.2被計成$1：廣東人一毛錢也不想多付

本港不少食肆收取加一服務費，消費者當成慣例。有內地女子在小紅書表示，日前到尖沙咀海港城1間米芝蓮一星餐廳用膳，承惠1,552元，加一服務費即是155.2元，多出的0.2元被計成1元，實際要支付1,708元。女事主感到不滿，認為「收可以理解，但你多收又沒說清楚就不行了」，網民紛紛留言指「香港沒有四捨的，無論1毛還是2毛全都是入」、「完全接受不到啊」、「算啦，嗰8毫子」。



樓主發現餐點費用1,552元，加一服務費就是155.2元，但多出的0.2元被計成1元，樓主需要支付1,708元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，本月12日中午12時許，和1名親友光顧尖沙咀海港城1間米芝蓮一星餐廳，使用信用卡結帳，發現金額1,552元，加一服務費就是155.2元，但多出的0.2元被計成1元，樓主需要支付1,708元。

樓主稱不討論其食物質素和環境，「這個四捨五入的0.8元是怎麼回事…這四捨五入難道不應該是1707.2？那應該要捨2才對吧？」，她是晚上返回廣州的路上，翻查發票才發現多收了8毫子，不忿道：「雖然那麼高的消費都可以接受，但是作為廣東人一毛錢也不想多付呀。」

網民指出「因為round up計上唔計落」、「多收！」、「8毫，算吧」，部份人好奇為何香港餐廳「好似一向都係咁只加不減，可能係無條例寫明唔可以咁做」、「香港沒有四捨的，無論一毛還是兩毛全都是入」、「大陸台灣都不收服務費，為什麼香港要收服務費」。