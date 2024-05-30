$70下午茶餐埋單$85？驚覺收$8茶位費兼加一　網民教路1招免茶錢

網上時有不滿餐廳收取附加費用的帖文，日前又有網民抱怨稱於尖沙咀某上海菜食肆吃下午茶，點了個70元的排骨拉麵套餐，結賬時驚覺要支付85元！原來餐廳另收了茶位費8元又再收10%服務費，而他更不滿所謂茶水只是「不冷不熱的無味茶」，更表示「若知佢收8蚊茶錢又收加一，一定唔入去幫襯的」。



有網民指該食肆「不嬲都有收茶錢，你可以要求唔要」，而樓主就解釋結賬後才留意到，「埋咗單才知」



有網民抱怨稱於尖沙咀某上海菜食肆吃下午茶，結賬時驚覺餐廳需另收茶位費8元及10%服務費。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖大呻用餐不快經歷，稱周二（28日）在某連鎖上海菜食肆尖沙咀分店吃下午茶，點了個70元的下午茶套餐，包括1碗排骨拉麵、3件豬肉餃及1杯凍豆漿。不過，樓主結賬時才發現餐廳另收了茶位費8元，及另收加一服務費，賬單總額為85元。

樓主對餐廳收取茶位費一事甚是不滿，指茶水只供應了1杯「不冷不熱的無味茶」，「下午茶食碗麵竟然要收8蚊茶錢？那杯茶冷冰冰不熱、淡如水，已經收加一啦！」，更狠批餐廳「好似搶？」。

帖文引起網民熱議，有網民批評餐應收取太多附加費，「又茶位又加一，以為去咗點心大酒樓」、「收完茶位又收加一，似乎收過分咗啦」、「茶要收8元？不如去酒樓。怪不得行得走得的人都上大陸消費了」，也有人笑言「係好過去搶」。而樓主就回應表示「早排去還沒有這收費，埋單才知」，因此發帖提醒網民。

有網民指餐廳有列明收取茶位費，屬於「明買明賣」，惟樓主就表示「唔覺（眼）」。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB截圖）

不過也有網民認為餐廳收取茶位費是「明買明賣」，「門口menu（餐牌）有冇寫？」、「佢兩個門口嘅牌都有寫明，而且佢不嬲都有收茶錢，你可以要求唔要」、「茶好似係可以唔要的」，而樓主就解釋結賬後才留意到，「埋咗單才知」。

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