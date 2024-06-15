嘔！食水餃突「喀一下」　食客吐出驚見蟑螂卵　網民反胃：即暈！

吃東西時最怕「加料」，食到昆蟲屍體令人毛骨悚然！台灣有網民表示，日前透過外賣平台光顧1間水餃店買食物，詎料吃到最後1顆水餃時，「怎麼會喀一下？」，發現食到有異物，於是連忙吐出來，驚見是被咬破了的紅豆形狀蟑螂卵，爆粗狠批「到底是要多噁心啦！」。樓主感到胃口全失，連另1盒水餃都不想吃了。網民看後大喊嘔心，紛紛留言指「這樣算加料」、「最近這氣候蟑螂特別活躍」、「這嘴不能要了」。



樓主進食韭菜水餃時，吃到最後1顆感到口裏「喀一下」，哇出後驚見是咬破了的蟑螂卵。（爆料公社圖片）

樓主在「爆料公社」表示，之前透過外賣平台光顧台中市1間水餃店，點了韭菜和高麗菜口味各1盒。樓主先品嚐韭菜水餃，「吃到最後1顆，怎麼會喀一下？」，樓主立即吐出水餃，發現竟有1顆被咬破了的蟑螂卵，形狀和紅豆有少許相似，爆粗批評「X的！我整盒水餃差點給他吐出來」。至於高麗菜水餃，樓主直言已不敢進食，苦笑詢問「有勇者想吃吃看嗎？」。

網民紛紛留言指「外面東西少吃，衛生堪憂」、「自己煮最安心」、「碰到了是一輩子惡夢」、「我要吐了，我會直接暈倒送醫」。

同場加映：女兒拿來一堆「紅豆」想吃糖水 爸爸一看「特別紋路」嚇壞想吐

台灣有男網民分享稱，女兒日前拿來一堆「紅豆」，要他煮糖水給她吃，可是他一看即嚇壞，發現有「特殊紋路」，原來女兒手上拿的並非紅豆，而是一顆顆蟑螂蛋。不少網民都大呼惡心，「這就是我不吃紅豆的原因」。



（fb「爆廢公社」圖片）

同場加映：飲珍奶吐出不明「紅豆」 台女上網一查超崩潰：超像蟑螂蛋！

有台女曾在網上分享喝珍珠奶茶的可怕經歷，表示在她喝到一半時，驚覺口中珍珠黏着像紅豆般大的不明物，吐出來並上網一查，才發現與蟑螂蛋非常相似，嚇得她直呼「從沒想過這麼『幸運』的事會發生在我身上」。



有台女分享飲珍奶超可怕經歷，指喝到一半才發現口中有蟑螂蛋。（Dcard圖片 ）

（綜合）