蟑螂近親大舉入侵「大學宿舍淪陷影片曝光」網民睇到毛管戙

一名清大男學生拍下宿舍「大水螞蟻」大舉入侵的影片PO網，由蟑螂演化而來的這種生物，密密麻麻出現在男生宿舍，學長忍不住喊「不要來清大！快逃！」



一名台灣網友日前在社群平台Threads發布這段已經在網路瘋傳的影片，並說明影片來源是男宿舍「禮齋」的群組，只見淋浴間、廁所都是滿滿的「大水螞蟻」，密集程度簡直就像希治閣拍的恐怖電影一樣，令網民看了頭皮發麻。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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臉書粉專《國家自然公園管理處》曾發文指出，這種俗稱「大水螞蟻」的白蟻不是螞蟻的一種，而是由蟑螂演化，在分類上被改為是蟑螂（蜚蠊目）的分支。也就是說，牠們真的是「蟑螂的近親」。

原PO發文「勸那些上岸清大的學弟妹，不要來清大，快逃！」清華大學表示，最近是梅雨季，比較潮溼，校內靠山的宿舍區有不少俗稱「大水螞蟻」的台灣土白蟻分飛。日前有一群大水螞蟻通過厠所及浴室的排風扇窗戶飛入禮齋宿舍，宿舍人員獲報後已將蟲子清理乾淨。

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清華大學學務長詹鴻霖表示，因安全問題，緊貼排風扇的紗窗在排風扇運作時不宜緊閉，未來將設法在排風扇外加裝防蟲的紗網。且因大水螞蟻有趨光性，會向有燈光的室內飛，學校也考慮在宿舍部分區域改裝感應燈，減少趨光性蟲子飛入。

詹鴻霖說，未來每當鋒面來臨前，也會請夜間管理員加強巡查門窗是否關閉，並請齋長加強向住宿同學宣導緊門窗。

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