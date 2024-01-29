曱甴紅豆冰！食客飲兩啖驚見超大蟑螂　老闆娘咁解決　網民續鬧爆

餐廳衛生食物安全很重要！有食客近日在網上發文，指在灣仔1間茶餐廳吃飯，飲了兩口紅豆冰，驚見有隻超級大曱甴在杯中載浮載沉，食客立即通知老闆娘，對方解釋餐廳已經每天清潔數小時，並表示「最多收平幾十蚊」，該網民大讚老闆娘「好識做人」。可是網民看到帖文後，紛紛鬧爆餐廳的處理方式，「我畀多一百蚊佢，要佢自己成杯連冰連曱甴飲晒佢」，亦有人認為「梗係成餐免費」、「有相可報食環」。



樓主拍下曱甴紅豆冰，對老闆娘減了數十元，大讚對方「識做人」。（Facebook）

早前有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」，樓主發布1張相片，只見有1隻大曱甴在紅豆冰的奶中載浮載沉。樓主表示在灣仔1間茶餐廳中用膳，叫了１杯紅豆冰，飲了2啖後驚見有隻超級大曱甴在杯中。

樓主遂向老闆娘投訴，可是對方作出這樣解釋：「餐廳已經每日清潔幾個鐘嫁喇，最多收平幾十蚊」，樓主見對方減了數十元，大讚她「好識做人」。

有網民指飲品有曱甴太不衛生，「飲到肚屙，去睇幾百蚊醫生係咪佢畀返錢？」。（GettyImages）

帖文隨即在網絡上瘋傳，引起網民議論，不少人不滿老闆娘的處理方式，「每日清潔同有無曱甴係兩樣嘢嚟」、「我會同老闆娘講．我畀多一百蚊佢，要佢自己成杯連冰連曱甴飲晒佢」、「梗係成餐免費」。

有網民認為就算免費也不能「算數」，應要去食環署舉報，「免費都係咁話，我覺得應該要報食環，因為曱甴好污糟，好多細菌㗎」、「飲到肚屙，去睇幾百蚊醫生係咪佢畀返錢？」、「有相可以報食環」。