趕客？去人氣冰室講「唔該落單」竟被侍應寸爆　食客神反擊獲激讚

北上消費熱潮下，香港飲食業服務問題近期備受關注。有港男於網上發文表示，他日前光顧長沙灣1間人氣冰室，已有禮貌地說「唔該落單」，詎料竟被食店侍應「寸爆」，對方更把賬單夾「飛落」枱上，令他相當氣憤反嗆「妳發老皮（脾氣）就唔好做」。

帖文引來網民熱議，不少人稱曾遇過類似對待，「鬧得好」、「呢個阿姐出名寸嘴」、「我之前都領教過佢……我立即起身走人」、「應該馬上起身走，唔受呢種氣」、「食過，唔會有下次」、「難怪咁多人要北上消費」。不過也有網民認為未必屬實，「個別事件，你在這（公審）就有人無限放大，更多人直指香港服務差」、「看圖作文post」。



有港男於網上發文表示，他日前光顧長沙灣1間人氣冰室，已有禮貌地說「唔該落單」，詎料竟被食店侍應「寸爆」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

該港男上周六（6月15日）於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指他早上光顧長沙灣1間人氣冰室，當時已相當有禮貌，沒想到食店「阿姐」服務態度恶劣，仍要受氣，「我唔該前唔該後，仲要受佢氣」。

樓主憶述，他向「阿姐」表示「唔該落單」，卻遭「阿姐」粗聲粗氣1句「寸爆」，「呢位大呀姐寸爆話食乜？」，對方更把賬單夾「飛落」枱上，令樓主怒極大爆發，「我馬上問佢你發老皮（脾氣）就唔好做！」。樓主事後仍忿忿不平，「佢最冇禮貌係，飛個賬單夾埋嚟！」。

事件引來網民熱議，大部份人都批評食店「阿姐」離譜，「你唔啱，應該馬上起身走，你係畀錢嗰個，我去便利店買個包咬都唔受呢種氣」、「畀我聽到落單時說話態度差即走」、「難怪咁多人要北上消費」。

也有網民表示曾遇過類似對待，「呢個阿姐出名寸嘴」、「我之前都領教過佢。有一次我坐低，睇緊早餐餐牌時，佢行埋嚟問我食乜，我話：睇下先。佢話：睇飽佢。我立即起身走人！」、「食過，同感，所以唔會有下次」、「鬧得好！鬧完再打上佢公司投訴」。

事件引來網民熱議，大部份人都批評食店「阿姐」離譜，但也有網民認為是「小事化大」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

不過，有網民質疑樓主小事化大，「你話落單，佢問你食乜，點寸爆呢？茶餐飛牌畀你，有乜咁出奇？如果連茶餐廳文化都唔知的，建議餐餐改去半島」、「個別事件，可即時通知店長，你在這就有人無限放大，更多人直指香港服務差，只會愈差」、「茶餐廳，中小型酒樓，服務員態度差係正常，熱情過頭你會驚，香港人，大部份都係冇咩笑容」。另有人質疑事件真偽，「看圖作文post」。