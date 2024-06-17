九龍塘中菜館被數3宗罪　港男呻服務差食物似廚餘　網民1疑點唔撐

外出用膳除了希望品嚐到美食之外，更想享受合理的服務。有港男在網上發文大呻，指日前和朋友到九龍城1間連鎖式中菜館午膳，炮轟侍應服務欠佳，兩次向女侍應要求多一對公筷，但對方指「已經1人有1對，不會再俾」；當要求部長加水，他的手幾乎遭燙傷；而價值約50元的桂花糕「上枱時卻像廚餘一樣」，港男反映不滿時卻遭「直接無視」。



巾網民看過帖文認為「好大鑊」、「有冇收據？有留的話投訴吧」、「好似打漏咗句『難怪咁多人北上』」。不過，許多人指樓主同枱人每人都有公筷，認為另取一對是不合理，雖然樓主已回應「朋友佢要多對分麵！」，但網民仍認是「多此一舉」，覺是樓主不合理。



樓主列出「3宗罪」，包括桂花糕賣相好似廚餘。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，日前和朋友到九龍塘光顧1間連鎖式中菜館午膳，由於朋友想分麵，所以樓主兩度要求多提供1對公筷，，但女侍應以「已經1人有1對」為由，拒絕再提供公筷。其後部長到來加水，叫樓主拿走茶壺蓋，然後直接倒進滾水，幸樓主迅速縮手，否則恐被燙傷，質疑「其實加水時拿起茶壺再倒回去，真的有那麼難嗎？」。

食物方面，他們叫了售價50元的桂花糕，但賣相好似廚餘，於是向侍應反映情況，但遭對方無視。

樓主批評中菜館的侍應服務欠佳。（《東大特訓班》電視劇照）

樓主慨嘆是次經歷讓他對涉事中菜館「服務態度感到徹底失望」、「真係影衰晒成個香港服務業」，網民紛紛留言指「要多對筷子都咁困難」、「桂花糕跌咗落地下咁」、「筷子佢唔俾就自己攞啦，斟水你就縮手啦，邊會同你拎起」，亦有人認為無憑無據，切勿「跟車太貼」。

另外，有不少網民關注樓主要求索取公筷被拒，認為既然每人已有一對公筷，侍應拒絕再提供亦無可厚非，「用自己對公筷分麵就得啦」、「下一步可能想每款食物都要攞獨立公筷公匙羹」、「每人已有2對。一對食嘅1對夾餸，已經好衛生」、「講得冇錯，呢啲咪西客嘅本色囉」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）