唔想浪費食物！網上贈「食剩」串燒被批：當人乞兒　事主咁解釋

珍惜食物拒絕浪費是好事，但都要看情況！日前有網民截圖發文，指發現有人於網上群組捐贈「食剩」的串燒，包括腸仔、少量肉類、以及蔬果，他表示明白若然是過期食品，只要未曾開封都還可接受，但對方竟然將已享用食物轉贈，故不解稱「你咬X過㗎喎，都可以放上網」，又形容「刷新我三觀」。許多網民都對此大感震驚，「廚餘就放廚餘桶，咁都畀得人」、「當啲人係乞兒」，惟事主之後澄清，他只是平日眼見其他人會將過期奶粉，或食物拿出來捐贈，所以先會開此玩笑，卻未曾想真的有人私訊要求領取。



有網民疑似於網上捐贈「食剩」串燒，被他人批「當人乞兒」。（FB「笑死朕@passiontimes.hk」圖片）

「刷新我三觀」樓主在facebook群組「笑死朕@passiontimes.hk」上傳截圖，指聽聞有人會將吃剩一半的食物，於網上免費送贈他人，他原先對此說法存疑，沒料到是真有其事。樓主認為，即使是過期食品都不會有憂慮，只要未曾開封亦能理解，但對已被享用過後的食物再捐贈他人，他就崩潰稱「食剩㗎喎，你咬X過㗎喎，都可以放上網」，更難以接受有人會排隊要求領取。

從截圖可見，有網民較最早前於fb群組「食物放提 Free Food Flow」分享圖片，聲稱「食唔晒唔想浪費」，他人可以選擇屯門自取，或以其他物品作交換。圖中只見疑似是串燒食物，當中有腸仔、少量肉類、以及蔬果類等等，不過每件數量不多，堆放一起賣相較難看，亦難免令人擔心衛生問題。

帖文引來網民嘩然，「可以交換都勁」、「交換廚餘？」、「食剩1/3個焗豬扒飯，唔知換唔換到呢」、「廚餘就放廚餘桶，咁都畀得人」、「當啲人係乞兒」、「有呢啲Post未係最黐線，有人攞先係最黐線」，但有留言則猜測「有啲人攞返去餵唐狗」。

事主後來親身回覆指，因平日眼見他人會將過期奶粉，或食物拿出來捐贈，所以先會開此玩笑，未曾想真的有人私訊要求領取。有網民解釋，香港確實有許多有需要幫助人士，「不貧窮限制了你的想像」、「食唔晒掉咗又浪費，畀有需要嘅人仲好」、「有次我畀半個生日蛋糕出去，接收嗰個女人係單親媽媽，見面傾幾句知道佢生活狀況唔係咁好。蛋糕呢啲嘢對佢嚟講真係太奢侈，有得免費佢先可以食到」，不過亦提醒，送贈前題是要確保食物保存妥當。

（FB）