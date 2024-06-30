一名台灣女網友「Chih Yen」在靈異公社分享了在陽明山上遇過的恐怖事，並認真告誡網民：「真實故事跟大家分享，不要把鬼故事拿來開玩笑，凡事敬天地畏鬼神。」



文：Chih Yen（發表於靈異公社）

記得約莫是24年前，當時男友是個玩樂團的男生，同團裡一對雙胞胎兄弟，是已經出社會工作的哥哥。

在某個剛入冬還不是很冷的晚上，練完團大概晚上9點多，一伙人還不想各自回家，其中一人突然提議要不要去陽明山……

3人不約而同看到「它」 原PO回家後遇更恐怖事

靈異｜夜晚山上涼亭講鬼故 回程時3人突變安靜 落山一問先知驚（01製圖）

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於是雙胞胎的哥哥就很熱情的開車載大家往陽明山的方向去，那晚雖然還不是冷到需要穿多厚重的衣服，但因為夜間上山，大家都是長袖、長褲再搭個外套。印象最清楚的是我自己穿了牛仔褲、薄長袖跟牛仔外套。

一路上大家車上嘻嘻哈哈很開心的到了陽明山，那晚停車場就我們一部車，也看不到其他人，確切位置我忘了，只記得停車的位置左前方有一排公共電話亭，繞過電話亭往右上方走會到達一個涼亭，涼亭往右走一小段再左轉是往公廁的方向，也就是在涼亭的位置往下看是停車場，往上看就是山沒有其他建築物。

當時年輕不懂什麼叫做害怕，提議在涼亭裡講鬼故事，大致上大家就是說了些聽過的鬼故事，什麼講鬼故事三遍那個鬼會在旁邊聽，還作勢貼到講鬼故事的人旁邊嚇對方，這時候大家都還在嘻笑怒罵沒什麼異狀。

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大概到了11：30吧？停車場來了一部私人小巴，車上下來了5、6個人，在涼亭的我們幼稚的尖叫了幾聲想嚇唬那幾個遊客，但其實笑聲太大根本就像是聊天很大聲的一群瘋子嚇不了人，過沒多久那群遊客上完廁所就離開了。

放眼望去停車場就剩下我們那部車，環顧四周也沒有其他人了，覺得玩夠了大家準備回家，一起去公廁後就慢慢往回走向停車場，回程經過涼亭時，突然聽見深山裡傳來很淒厲的尖叫聲，我們還笑著說可能還有人跟我們一樣幼稚想嚇我們，於是又對著山裡尖叫回去，大夥就這樣鬧著回到車上，當時可能快凌晨1點了吧。

雖說不是很冷，但半夜的山上也還是讓整部車車窗起了一層霧氣，雙胞胎哥哥是司機，旁邊坐著弟弟，男友坐在司機後方，而我在雙胞胎弟弟後面。

哥哥發動車子後先開了除霧功能，但僅限於前後檔玻璃，四面車窗還是霧茫茫，拿了一塊布要我們幫忙擦車窗，擦完後車子向後倒退了些，往左轉準備離開停車場。就在車子左轉經過那一排公告電話亭，原本還在聊天的我、男友、弟弟瞬間安靜，司機哥哥問我們怎麼了，我們只異口同聲說沒事趕快回家。

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下山一路上我們都沒話說，一直到過了關渡大橋，我先開口：「你們剛剛有看到什麼嗎？」男友：「先別說……」然後大家又陷入沉默。

一路開到龜山了，哥哥忍不住開口問到底怎麼了，我說：「剛剛要離開停車場時，電話亭那裡站了個人，感覺很兇很生氣，臉上看起來不是很好看的模樣，腰部以下也不完整……」弟弟：「對，好像有個男人有點糊糊的……」男友：「有看到個一半的人……」

說完這些大家也都沒什麼話聊了，到桃園後各自解散回家，到家已經凌晨2、3點了，全家人都已經睡了，默默走進浴室準備去洗澡，浴室裡有個小窗戶，外面是封閉的後陽台，只放了熱水器跟洗衣機，才一坐進浴缸，關著的窗戶傳來了詭異的男人笑聲（嘿嘿嘿嘿嘿嘿），笑了二三次後我用最快的速度洗完澡衝上二樓房間。

還在驚魂未定，那半身人（？）影和詭異笑聲，照著鏡子裡的自己又再驚嚇一次，穿著有厚度牛仔外套的我，手肘跟手腕處有著明顯的手印，就像是被人狠狠扯過瘀青的痕跡，手臂跟後背上則是許多的抓痕，看似快出血一般，看著自己莫名的傷痕也不知如何是好，只能逼自己先睡醒再說。

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睡醒後不知如何跟父母開口，直到被媽媽發現身上的傷痕追問後，坦白說了山上發生的一切，爸媽拖著我去到熟悉的宮廟裡，只說了好像碰到什麼不好的東西還沒說清楚緣由，師傅就開口：「晚上不要去山上涼亭待，聚陰，你們又在那邊吵到人家，就你一個女生當然跟你回來了，給你一點教訓要你知道祂們是存在的。」

之後經過師傅的處理，我沒再聽到詭異的笑聲或看到可怕的身影，這次教訓了自己以後不要鐵齒不信邪，出門玩要看場地更要小心說話，也慶幸自己在師傅處理後就一切回歸正常。

網民留言

「以前都會去山上準備看日出（跨年）」

「嚇一次就夠了」

「有點兒恐怖」

「最後一句話寫得真好」

「蠻常見的例子，不過它跟你回來的原因不是因為你是女生，而是宿世和你有糾葛（可能感情吧），小報復你一下，沒有真要傷害你的意思；有空唸本佛經給它吧（阿彌陀經／藥師經／地藏本願經），它會很高興的，未來世再見面時，緣份會比較好」

「以前學生時期也很常夜遊上陽明山，也會去涼亭聊天，還好麻瓜的我沒遇到什麼詭異的事，只有一次載同學去貓空夜遊下山時，其中一位女同學說她看到電線桿上站了一個白衣鬼，從此我們就不在去貓空夜遊了」



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