清宮奏摺記載台灣鬼故事　兩大無頭將軍死法超慘　祭靈儀式更恐怖

不知道大家有沒有聽過無頭騎士的傳說呢？傳說騎士被敵人砍下腦袋後，祂的亡靈會徘徊在戰場，找尋被砍下的頭顱。



不過你知道臺灣也有類似的靈異事件嗎？只是臺灣並不是「騎士」，而是「斷頭將軍」，今天我們就來聊聊，清朝官方檔案記載的靈異奇聞，屏東萬丹的「無頭陳將軍」，以及臺南善化的「斷頭縣令高鴻飛」的故事吧！

【圖輯】屏東萬丹無頭陳將軍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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那是發生在清朝時期，乾隆52年的事情，當時的台灣正處於非常動盪的狀態，前一年才剛爆發林爽文事件，抗清正處於熱潮之中，南部天地會領袖莊大田率領三千人，把鳳山縣城給攻了下來，開始屠殺城內的官員，並且打算趁亂洗劫萬丹，當時臺灣府城的總兵看到這個情形，就命令將領陳烈，率軍到萬丹進行救援。

當他們抵達萬丹時，看到莊大田的人馬，竟然在搶劫老百姓，陳烈頓時怒火中燒，拔起軍刀率領著弟兄，與他們展開激戰！雖然殺敵無數，但因為雙方懸殊的戰力差距，陳烈仍然逃不過敵方的「暗算」，在他騎著馬奔馳戰場時，最終遭人從背後偷襲，頭顱硬生生的被砍了下來。但奇怪的是，失去頭顱的陳烈並沒有因此停止動作哦！身體依舊騎在馬上，揮舞著軍刀不斷殺敵，就像不知道自己應該死了一樣，嚇得莊大田的人馬趕緊逃竄，戰爭也才因此落下帷幕。

這次給大家帶來的故事，可是真實被記載在史冊上面的哦！（方格子授權使用／我的學習筆記）

雖然戰爭終於結束，但村莊卻沒有因此獲得平靜，從那天過後，萬丹街的村民們，每到深夜，都會聽見，軍隊操兵和馬蹄仍然在奔跑著的聲音，就像「陳烈將軍」還在保衛著萬丹街一樣。

村民的議論很快的傳了開來，萬泉寺的住持聽說了這件事以後，推斷可能是因為陳烈的意志太過強烈，導致靈魂無法離開軀殼，於是決定唸咒請祂到廟前，轉眼間一股君臨天下的氣場突然鎮住了大廟，住持耗盡力氣才終於勉強地說出了幾句話，祂說：「將軍啊，您已經往生了，請好好的安息吧，我會幫您和您的弟兄們超渡，請神明繼續保佑這個村莊的」住持說完，陳烈才緩緩放開手上的刀，從馬上倒了下來。幾天後，住持信守承諾，將祂與祂的部下們安葬在竹林內。

因為前面一連串的靈異事件，萬丹的居民們也開始流傳著「陳將軍傳說」，為了安撫奮戰到最後，仍然想力挽狂瀾的陳將軍，以及陣亡士兵們的靈魂，居民們開始在萬丹街內發起蓋廟募款，並在乾隆六十年建立了萬丹大將廟，傳說後來殉職的「陳將軍」，也被玉皇大帝升格成為「陳府城隍」，得以繼續保衛萬丹地區的民眾，萬丹大將廟也修建成為「城隍廟」，而且這座廟現在還在喔！有機會到屏東，不妨去看看百年大廟，跟無頭將軍本尊吧！

【圖輯】台南無頭知縣高鴻飛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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而除了陳烈之外，台南其實也有另一位「斷頭冤靈」，這個故事發生在咸豐3年，當時在台灣的清朝官員，沒有得到朱一貴與林爽文事件的教訓，又開始用盡各種手段欺壓平民百姓，大家只能過著簞瓢屢空的苦日子。這時候屏東天地會的領袖林弓，終於忍無可忍，發起了抗清運動，希望能夠打倒在臺灣的清朝官僚，建立屬於天地會的政權，把公道還給老百姓，讓人民當家作主。於是天地會的人，從南殺到北，只是看到穿著官服的人就殺！

但其實並不是所有在台灣的清朝官員都那麼的壞，當時負責管理彰化跟台南的知縣－高鴻飛，他就是一個愛民如子的好官。面對老百姓的需要，往往使命必達，當祂聽說林弓宣布抗清後，雖然接獲朝廷的命令要逮捕反賊，但祂卻想著：「老百姓會反，一定有祂的原因。」

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於是高知縣希望，能夠用溫和的方式和「反賊」溝通，好好瞭解這些老百姓的真實想法。當時祂邀請台南天地會的首領李石，在現在的台南善化區見一面，希望雙方能夠坐下來好好談，甚至願意為他們做主。不過李石當時覺得「天下烏鴉一般黑，這鐵定是個陷阱。」於是聊不到幾句，李石突然拔起手上的刀，一刀把高知縣的頭給砍了。正當李石他們提著高知縣的頭顱，一邊歡呼，一邊喝酒慶祝時，眾人卻都聽到了一陣哀怨的哭泣聲，「為什麼…為什麼…我平常對你們不好嗎？」

李石正因為歡樂氣氛被破壞，想大聲怒罵時，卻發現那說話的不是別人，正是高知縣的頭顱啊！他的眼睛瞪大，嘴巴還不斷呢喃著。

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在高知縣含怨被殺後，台南善化這裡，就開始傳出許多人看到高知縣的亡靈，他騎著白馬、披著戰甲，在路上奔馳。還能聽見高鴻飛悲傷的哭喊著：「為什麼，為什麼要這麼對我……。」這聲音，讓善化的民眾們是又害怕、又替他難過，覺得這次天地會真的是殺錯人了。擔任台南的知縣的高鴻飛，其實並沒有做出欺負百姓的事情，甚至大家都還滿喜歡他的，於是幾個村民在深夜，偷偷地將高知縣的身體下葬，祈求祂能夠放下怨氣，早日安息。

不過高鴻飛的身體下葬以後，靈異事件並沒有消失哦！每天晚上依舊能在善化，看到他騎著馬奔馳，和他悲痛哭喊的聲音。這時候，有位道長告訴了村長：「如果要安撫高大人的怨靈，得要挖出殺害高大人的心，並用來祭祀祂，才會化解這則怨氣。」於是一些曾受到高大人幫助的村民，自願加入支持清朝的陣營，開始反攻天地會，成功逮捕了李石，在台南老百姓跟清朝官員的見證之下，李石被挖出心臟，獻祭給高知縣的亡靈，以安撫他的靈魂。

神奇的是，一獻祭完，繳獲到的天地會武器堆中，有一盒匣子突然發光，當時臺灣兵備道徐宗幹打開一看，沒想到正是高知縣的頭臚，過了那麼長的時間，不僅完全沒有腐爛，眼睛還像他剛被殺時那樣瞪大，神情哀戚、死不瞑目的樣子。徐宗幹看出他的怨氣未消，馬上向祂回報：「高大人啊，我們已經幫你報仇了！您就好好安息吧。」並承諾他會將事情稟告皇上，也會好好照顧他的家人，這時高知縣這才慢慢地放鬆神情、闔上雙眼，安息了。

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「怨氣」所造成的現象

不管是歐洲的無頭騎士，還是台灣的無頭將軍，都是在戰爭、爭鬥中不幸喪生的人，帶著自己堅定的理念，在努力奮戰的過程中，突然被迫停下了腳步，在滿是不甘心的情緒下死亡的靈魂，在台灣就稱是含怨而亡的「怨靈」，祂們往往會陷入無止盡的糾結，怨氣累積起來，還可能成為沒有意識、一心報復的厲鬼，所幸台灣兩位「無頭怨靈」不斷糾結的問題，最後都有得到回報，也讓他們能安心離開、得到真正的安息。

就像很多宗教常說的，鬼的出現不是為了害人，往往是有委屈、有冤屈，需要人家幫助，我們活人只要不做壞事，就不用怕鬼來嚇你！

最後一樣有三個問題想問問大家：

1.除了這兩位無頭將軍之外，在台灣還有類似的傳說嗎？

2.我們講到陳烈陣亡以後，萬丹人蓋大將廟來紀念；那大家家裡附近有沒有大將廟呢？那些故事又是什麼呢？

3.陳烈與高鴻飛死後都在夜間奔馳。不知各位每當夜間在外的時候，有沒有過撞鬼的經驗呢？或是聽過奇怪的說話聲呢？



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：台灣也有無頭將軍？清宮奏摺上有記載的靈異事件】