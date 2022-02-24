清朝末代砲台暗藏鬼故事　超恐怖「幽靈軍官」原來真有其人？

之前我們講到斷頭將軍，故事裡面的陳將軍與高知縣，儘管已經戰死沙場，但死後他們的靈魂，依舊是騎著馬，或是帶領著軍隊留在原地徘徊。不過其實同樣的故事，也曾經在基隆發生過！這就要從「二沙灣砲台」流傳的靈異故事開始說起。



這個砲台，除了是清末遺留到今天的法定古蹟以外，相傳這裡，經常發生一些靈異事件！有些路過這裡的人，甚至都還能夠聽到槍聲，或是士兵操練的聲音！仔細聽他們口中說著不同的方言，有台語、有國語，還有人看到清、法兩國的士兵；出現在基隆當地，老一輩的人總是向我們提醒「黃昏莫去二沙灣」。

他們說，如果在黃昏的時候，經過二沙灣，會看到法國軍官騎著馬的身影，不過這些鬼魂到底是誰，這個事件又是怎麼一回事呢？

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雞籠二沙灣砲台的戰役

1840年，清、英兩國，因為「虎門硝煙」事件，爆發了鴉片戰爭，雙方交戰期間，英國運輸艦不幸在雞籠(基隆)外海觸礁，「被迫」登陸雞籠，一上岸就開始對二沙灣跟三沙灣的軍營，進行猛烈的攻擊！

清軍隨即跟英軍打了起來，並且俘虜了英軍三百多人！送到了台南府城處斬！這也就是歷史上的「英人之役」（大安之役）。也因為這場戰爭，臺灣兵備道－姚瑩開始重視起二沙灣以及三沙灣一帶，為了應變英軍隨時可能展開的攻勢，防止臺灣淪陷，決定開始在二沙灣一帶，建立新式砲台加強對外的防守。

時間來到了1884年4月，法蘭西的軍艦入侵。當時清帝國與法國雙方，因為對阮朝（越南）保護權的問題，而產生局部的衝突，甚至之後所謂的「清法戰爭」。

台灣當時因為煤礦和戰略位置，而成為法國所覬覦的戰略據點，法軍遠東艦隊司令孤拔（Amédée Courbet, d. 1885）覺得「我們一定要拿下臺灣，拓展法蘭西殖民帝國的版圖！」

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因此法國預謀從雞籠、淡水兩地進攻，這讓當時駐守台灣的欽差大臣－劉銘傳非常震驚。因為劉銘傳深知，從海戰的角度來看，澎湖列島是南台灣的重要門戶，當年施琅進攻台灣的時候，就是先拿下澎湖，之後順利地佔領台灣，迫使明鄭投降；雞籠跟淡水就像是北台灣的咽喉，如果一旦被法軍佔領，就算台灣不會馬上淪陷，但也會陷入一場苦戰。

為了不讓這種事發生，劉銘傳聽見，法軍將模仿當年英軍的進軍方式，先進攻雞籠。如此一來，二沙灣就首當其衝了。於是劉銘傳下令，把新購買的新式武器，運往二沙灣，以及獅球嶺這兩個地方，預防法軍進攻。

不過，法軍司令孤拔認為，清軍應該知道自己就像「熱鍋上的螞蟻」一樣，要清軍認分，交出雞籠、淡水的諸多砲台，但是清軍根本不想理會法軍的「善意」啊！於是法軍就在雞籠外海開炮，400多名法軍士兵，對雞籠展開了陸上作戰。

儘管二沙灣砲台堅如磐石，屹立不搖。不過……還是被法軍佔領了！期中法軍死傷100多人，清軍與鄉勇陣亡無數。由於台灣的海島環境，讓法軍水土不服，導致軍中許多士兵都得病過世。

由於劉銘傳領導的清軍威猛，先守住淡水，再反攻雞籠，甚至還擊殺了法軍將領，把法軍趕出臺灣，戰爭結束後，劉銘傳深知雞籠二沙灣一帶，對北部防守的重要性，於是下令擴建、修繕二沙灣砲台，之後劉銘傳又覺得，這座堡壘因為配合當地天然地形，還有新式裝備，而更顯得固若金湯！外國勢力絕對難以入侵，於是給這座砲台新提名為「海門天險」。

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靈異事件與「人物」解讀

讓我們把時間重新拉回現代，二沙灣砲台的靈異目擊真的不少！但主要聚焦在「騎馬的法軍軍官」、「行進中的清軍」，以及「用安徽話交談的鬼魂」等等。那你有沒有想過，這些鬼魂的真實身分究竟是誰呢？

首先，「騎馬的法軍軍官」這個意象，往往是台灣漢人，把民間戲曲以及評書演義，塑造的「將領形象」，套用在法軍軍官身上。但這個軍官是誰呢？很多人可能會想到，法國遠東艦隊司令孤拔吧？

但孤拔其實駐軍在澎湖媽宮城，之後因為水土不服拉肚子去世以後，就跟基隆沒有太大的關係了。不過，劉銘傳在反擊法軍的時候，曾經有「斃其巨酋一」，這個「巨酋」也就是法軍將領，但究竟是誰就不得而知了。如果真的想知道是誰，那只能到「基隆法國公墓」裡面找找，說不定可以「騎馬軍官」的真身哦！

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另外有些人，也目擊到了清軍的身影，祂們講著我們聽不懂的方言，好像講了一些台灣話，但剩下的幾乎都聽不懂。這可能是當時鎮守台灣的劉銘傳，本身是安徽人，是淮軍的重要將領之一。所以他來到台灣，想必也把家鄉的親信們都帶來了。

至於說著台灣話的，很可能是在地招募的「鄉勇」，而其他方言，很可能是廣東一帶的「廣勇」，或是劉銘傳帶來的淮軍部將。所以，如果在二沙灣遇到祂們的話，可以試著用台語、廣東話，或是安徽話跟祂們聊聊，說不定會有什麼特別的發現哦！

在基隆總是出沒著幽靈軍官，但他到底是誰呢？（方格子授權使用／方格子@我的學習筆記）

最後很多人常講，黃昏以後不要經過二沙灣砲台之類的。「黃昏」其實是作為白天，跟黑夜之間的分界，也象徵著我們人類，跟鬼魂之間的活動時間分界。所以黃昏以後，是好兄弟們主要的活動時間。

至於不要經過二沙灣，也就意味著不要路過古戰場，因為那些地方是先民陣亡的地方，如果貿然經過，很可能會打擾到祂們的活動，甚至會讓祂們不開心，而遭到報仇……。

而「操練士兵」或是「交戰聲」了，其實這些都是老一輩的人，將當年的戰爭記憶，透過鬼故事與傳說，搭配起來的「流通版」詮釋，其實也是可以作為，我們重心瞭解在地歷史的重要管道哦！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：靈異追追追：基隆靈異事件背後的故事】