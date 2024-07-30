小孩小學數學題「9X4=36」遭扣分？父母搲晒頭　網民揭呢個原因

「一理通，百理明，明白了計算可變簡單」，但有時即使明白計法，計算都未必會變簡單。台灣1名人父在網上上載小孩小學數學考題，明明小孩寫對「9X4=36」，但被扣4分，夫妻都不知道錯在哪兒，希望有數學高手可以解答。



帖文引來不少網民留言解惑，認為可能是「單位的順序問題，量詞要放前面，所以是4（顆）x9（人）=36」、「順序反了」、「被乘數跟乘數的位置錯誤」，亦有網民慨嘆「難怪現在小孩愈來愈不喜歡算數，還要分順序，明明很簡單的東西為什麼要搞那麼複雜？」，但亦有人指「這是邏輯問題，邏輯要先學好，後面學物理化學這種單位換來換去的，才知道誰要當分母，誰要當分子」。



題目是「有38顆果凍，發給9個學生，每個學生分到4顆，還剩下幾顆果凍？」，小孩寫上「9X4=36」和「38-36=2」，雖然答案正確，但算式「9X4=36」卻被圈起來，繼而扣4分。（facebook群組「爆料公社」圖片）

樓主日前在facebook社團「爆料公社」上載小孩小學數學考題，圖中可見，題目是「有38顆果凍，發給9個學生，每個學生分到4顆，還剩下幾顆果凍？」。小孩寫上「9X4=36」和「38-36=2」，雖然答案正確，但算式「9X4=36」卻被圈起來，繼而扣4分，樓主表示「到底錯在哪裡？可否請數學高手解答一下」。

網民紛紛表示「難怪現在小孩愈來愈不喜歡算數，還要分順序，明明很簡單的東西為什麼要搞那麼複雜？」，但亦有人指「這是邏輯問題，邏輯要先學好」。（示意圖/Getty Images）

網民紛紛留言指應是「4（顆）X9（個）=36（顆）」、「被乘數X乘數=積，所以被乘數跟積的單位要一致，4（顆）x9（個學生）=36（顆）」，有網民質疑是否簡單複雜化，但有人認為「數學不只是要算對，邏輯也要對」，應該同時學好數學和邏輯，帖文更引來當地媒體報道。

樓主笑言自己和妻子並非理工科出身，只是上網求助，「居然上新聞，好啦，我只是希望能生出理工科的小孩」。

（綜合）