松茸變蟲茸？酒樓食飯驚見雞湯飄浮「密麻黑點」　網民估是蟲：嘔

不少港人都會選擇在父親節出外用膳，日前有網民就帶家人去上環某酒家用餐，享用「松茸烏雞湯」，結果發現湯面有大堆黑色小點，於是請教網民「異物」真身。有網民看完影片，懷疑那些全是附在松茸乾上的細小昆蟲，「似係蟲」、「好多菇類都會有呢啲蟲仔」、「松茸乾無洗就放落去煲？」；另有網民看完影片後批評餐廳「有冇搞錯呀」；也有人笑言「話明『蟲』茸當然有蟲啦」。



有網民帶家人去上環某酒家享用「松茸烏雞湯」，結果卻發現湯面有大堆黑色小點。（「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」FB影片截圖）

該名網民在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發帖，指日前為慶祝父親節，特意與家人到上環某酒家用餐，並下單了1煲「松茸烏雞湯」。不過，當湯上桌後，樓主卻發現湯面密密麻麻地飄浮着「一隻隻嘢」，於是用手機拍下影片及照片上傳到網上。

從樓主上傳的影片及照片可見，樓主用湯匙勺起雞湯，可見表面有大堆黑色小點。樓主不清楚是什麼東西，於是向網民請教「想請問係咩嚟㗎，密密麻麻咁嘅，勁多」。

有網民指菇菌類多有蟲存在，故烹煮前要處理乾淨。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，有網民懷疑雞湯表面上的是蟲屍，並猜測是煲湯的松茸生蟲，「係蟲仔呀？」、「似係蟲」、「好多菇類都會有呢啲蟲仔，冇浸透同洗乾淨」、「松茸乾無洗就放落去煲？」、「可能啲乾貨擺唔好或存太耐」。另有網民看完影片後直呼「好X恐怖」、「有冇搞錯呀」、「咁多又真係好過分」，也有人笑言「話明『蟲』茸當然有蟲啦」、「豐富蛋白質」，亦有人建議樓主進行舉報，「支持報食環」、「即打1823」。

（Facebook）