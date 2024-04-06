「隱藏收納法」讓家居不再雜亂：勿用太多玻璃門　垃圾桶改放櫃內

清爽的空間固然舒適，但我們經常拼命整理收納，還是會給人雜亂無章的感覺。



許多人在整理過程中，都會遇到這樣的情況，費心費力，但是收效甚微。

今天，我們就教大家3個關鍵要點、8個收納技巧，打造外觀清爽、也省時省力的收納方法！

把孩子書包、垃圾桶等也藏起來 空出層架最下格放臨時物品（點圖了解更多）：

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隱藏收納，看起來清爽

家裏的東西，大小、顏色都各不相同。如果想要打造看起來很清爽的感覺，把東西藏起來收納可能是最好用、最簡單的方法。

使用帶門的書架

大小和顏色都各不相同的書籍，即使好好收納在書架上，也會給人一種雜亂無章的印象。如果使用帶門的書架、把五彩繽紛的封面藏起來，一下子就會清爽許多。

在選擇櫃門的時候，也記得選擇不透明材質。雖然透明玻璃方便看到書籍的分佈，但我們現在是要追求清爽感的家居佈置哦！

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把有生活感的物品收在櫥櫃中

焗爐、麵包機、垃圾桶、食材的存貨等都放在櫥櫃裏。通過隱藏容易產生生活感的物品，讓廚房看上去很清爽。

把書包也藏起來

為了讓房間變得清爽，把書包收納在了孩子用的衣櫃裏。收納位置低，孩子也容易拿取。這樣也是在給孩子的物品固定位置，養成一個不亂放的好習慣。

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設置臨時存放場所

如果你想每天都整理的很完美，那樣會給自己帶來很大的壓力，這樣很容易放棄整理。

我們可以設置一個物品的臨時放置場所，工作、學習忙得不可開交的時候、或是忽然有客人來訪來不及收拾的時候，可以先把物品放在臨時存放處，這樣既能有清爽的空間，也不會整理壓力太大。

但是臨時存放處≠不整理，等到有時間時，一定要及時整理。

空出架子的最下邊

如果家裏有架子+收納箱的組合，最下邊的箱子就是個不錯的臨時存放點。

放一些沒時間收拾或是客人來時暫時存放的物品，都能快速的完成，這樣房間就總能保持清爽還沒有壓力。

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樓梯下方的收納箱

如果家裏有樓梯，樓梯下方的空間不要浪費。可以收納清潔用品、存貨、工具的同時，準備一個收納箱放臨時物品，關上門的一刻就清爽了。

設置共享架子

在家裏放一個空架子，作為全家人共享的臨時物品存放處。每個家人自行使用、自行收拾。即使有客人來了，也可以放客人的物品。

做有統一感的整理收納

使用設計相同的工具收納物品，這樣家裏就會更加有統一感，空間也會更加清爽流暢。

用同色系、同材質的收納工具

玄關的收納中，統一的黑色、鐵藝籃子收納口罩、拖鞋等物品。雖然籃子的大小不同，但是顏色、材質進行了統一，也會避免空間的雜亂感。

在可視的空間使用統一工具

在開放的或是櫃門可視的櫥櫃中，儘量選擇同一尺寸、顏色、材質的收納工具。能很好地在櫥櫃中排列放置，同時還能有效的遮蓋雜物，產生秩序感。

想要打造清爽、有統一感的家居氛圍，不妨從隱藏收納、設置臨時存放場所、使用有統一感的收納工具這3點入手，讓整理收納更加輕鬆。

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