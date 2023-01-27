長髮辣妹咁樣出街倒垃圾惹暴動　網民突破盲腸：清潔員是上帝視角

過年家家戶戶忙著大掃除、除舊佈新一番，有網友就在大馬路旁等著清潔人員協助倒垃圾、回收時，遇到一名身穿迷你連身裙的高挑女子也準備要丟垃圾，但從他的視角看過去當場直擊「屁股蛋外露」，引起大批網民暴動。



這名網友透過臉書社團「爆廢公社」貼出照片，圖中一名長髮妹身穿粉色連身迷你短裙，她小露香肩、腳踩高跟鞋看來女人味十足。

但從後方駕駛的角度再仔細近看，卻發現該女子連屁股蛋都亮相，不禁令人害羞了起來（點擊放大瀏覽）：

原PO拍下這張照片後，也忍不住意有所指地笑虧，「過年家家戶戶都在除舊佈新，感謝辛苦的環保人員」，貼文一出立刻吸引大批網友朝聖。

網民看到這張「邪惡視角」照片後，不禁開玩笑地回應「清潔員是上帝視角啊」、「難怪要進入清潔隊那麼競爭」、「求正面！」、「這種要跳下去幫她拿，才顯得出清潔隊的專業」。

當中還有眼尖網友發現，照片拍攝位置在台灣桃園一間連鎖檳榔攤前方，入鏡女子疑似是檳榔西施，「桃園買檳榔，唯一支持夢巴黎」、「春日路夢巴黎檳榔」、「檳榔姐妹花很厲害」。

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