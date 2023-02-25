有片︱薩爾瓦多轉移2000囚犯入最大監獄　猶如犯罪電影拍攝場景

為了打擊國內困擾已久的幫派犯罪率，薩爾瓦多2月初正式啟用一座、全拉丁美洲最大型監獄，佔地約166公頃（0.16平方公里）、可容納4萬人居住的「遏止恐怖主義中心」（Terrorism Containment Center）。

《每日郵報》（Daily Mail）報道，該監獄25日迎來第一批2000名囚犯入住，總統布克爾（Nayib Bukele）也高調在社交網站貼出影片，整個移監過程出動大量警力，猶如犯罪電影的拍攝場景。



痛恨國內高犯罪率和幫派肆虐，薩爾瓦多總統布格磊在Twitter與Facebook上，貼出移監影片，非常開心地表示，政府成功將2000名囚犯送入新監獄，「那裏將是他們的新家，並在那邊住上數十年或更久，讓他們不再傷害薩爾瓦多人民和社會安全。」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從總統公開的影片中，在大批警力和武裝協助下，2000名囚犯很有秩序地分組、移轉、入住到遏止恐怖主義中心。

▼總統在Facebook公開的片段▼

薩爾瓦多現任司法安全部長比利亞托羅（Gustavo Villatoro）在Twitter上表示，他們成功消除這群社會「癌症」，要讓這群傢伙付出代價，「永遠無法走出這座監獄！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「遏止恐怖主義中心」擁有多項特點，首先地處薩爾瓦多偏遠中部特科盧卡（Tecoluca），當地位處農業地帶，四周交通不便；其二則是利用新科技，總統布格磊曾透露，新監獄全面遮蔽手機訊號，並且嚴格禁止囚犯接觸女性、電動、手機和電腦的電子產品，阻隔內外連結的可能性。同時進駐600名軍人和250名武裝警察，配備突擊步槍等武器，以軍事化管理、杜絕一切越獄可能。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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薩爾瓦多是全球著名高黑幫犯罪率國家，為了抑制犯罪率，總統布格磊上台後，不惜藉由國會修法、暫時停止憲法部份人民權利，允許軍警不需逮捕令，即可抓補可疑嫌疑人；同時允許政府監控人民通訊，讓該國高達2%成年人，如今都成為階下囚。日前薩國警方再次大動作掃蕩幫派，讓被捕人數突破6.3萬。

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