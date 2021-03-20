走進挪威豪華監獄：「監倉」環境勁正　自由時間長＋獄警陪打機

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-20 11:14

挪威一間耗資19億，花費十年打造的監獄可能是世界上最不像監獄的監獄了。坐擁5萬平方米花園，種滿綠植。室內窗明几淨，牆上是當代藝術家的塗鴉。每個囚犯的房間是獨立的一室一廁。他們可以做瑜伽、學技術、打工賺錢，還能拿學位證書，監獄生活簡直超出想像。如果監獄也劃分等級，那它大概是7星級了。當地媒體評價︰「簡直比養老院還舒服。」。

花十年打造，耗資19億

位於哈爾登（Halden）的哈爾登監獄（Halden fengsel）在正式開始建造前，司法部和挪威公共建設財產管理局還舉辦了一次方案競賽。最終由丹麥的埃里克．莫勒建築師事務所（Erik Møller Architects）和挪威的HLM Arkitektur建築師事務所（HLM Arkitektur）勝出。設計的理念很簡單，如家般舒適，在最大程度上給予犯人自由，以便出獄後能更快適應外面的生活。監獄從2010年就開始建造，花費十年建成，共耗資約19億港幣。由一堵約7米高的圍牆圍合，移動探測器傳感器代替了鐵絲網或電子圍欄。

大樓簡潔大方，運用了白色混凝土、棕色木頭、褐色玻璃、銀灰色鋼面等多種材質，完全讓人聯想不到這裏是個監獄。每個大樓功能不同，這個造型別緻的棕色小木屋是囚犯和家人見面時的場所，它的外觀仿照了普通的挪威民居。轉角的菱形讓每個房間都擁有一扇窗，削弱了與自然的隔閡，房間中的人可以放鬆下來，好好聊天。房屋之間留有大片的空地，囚犯擁有充足的活動空間。周圍種滿了樺樹、藍莓和松樹等植物、水果，鬱鬱蔥蔥，森林間是散步慢跑的小道和木椅，美得像個公園一樣。草坪上擺放著不少充滿童心的雕塑。

先來看看這座「監獄」的外觀和環境▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

最值得一提的是，建造監獄時的資金中有100萬美元是藝術品購置費，院子的牆壁和廁所的門上都有挪威藝術家多克的塗鴉畫裝飾。或詼諧幽默或寓意奮進向上的塗鴉，帶來了不少鮮活、有趣的氣息。

獨立的一室一衛是住宿標準配套

電視劇中的監獄畫面都是十幾個犯人關在一個房間內吃喝拉撒，陰暗、狹窄、不見天日，待久了會令人心理崩潰。但這間監獄完全不同，裏面關押的252名犯人，每個都擁有獨立房間。房間為簡潔的白色，每間10平方米。犯人甚至可以把房間裝飾成自己喜歡的風格。

比高級安老院還舒適 點圖看看裏面的樣子▼▼▼

不僅配有電視、書桌、迷你雪櫃，還有獨立的衛浴，簡直豪氣。自然光透過長方形的大窗戶照射進來，完全沒有陰暗的氛圍。除了自己的房間設施，每10間牢房還共用一個廚房和客廳。廚房配有不銹鋼銀器、瓷盤和餐桌，客廳則有沙發和一個電子遊戲系統。囚犯可以選擇在監獄的食堂用餐，也能買好食材之後自己烹飪，和其他人分享美食。

做瑜伽、上音樂課，還與獄警一起打機

你能想像這樣一個充滿戲劇性的畫面嗎？一群重刑犯認認真真地坐著下犬式、蓮花式的瑜伽動作，有時身體不協調，還晃晃悠悠的。在哈爾登監獄，這是常態。這裏的囚犯每天會被關在牢房裏12個小時。其他的時間非常鼓勵大家在監獄範圍內自由活動。

一旦走出房門，就可以被獎勵9美元。這主要是因為，愈是待在房裏，愈是會變得更有攻擊性。從早上8點到晚8點，豐富的活動等着他們，不僅有圖書館、可攀岩的健身房，還有一個小教堂。監獄專門請了教師、私人教練來教授木工、烹飪和音樂等課程。

+ 4 + 4 + 4

獄警也會和囚犯一起吃飯、打排球、玩遊戲，這裏就像一個溫馨的家庭。如果你有點小技能，還能當個電焊工或者汽車維修工，還有工資可以拿。什麼都不會也沒關係，專業老師隨時可以提供指導。這樣充滿人性化的監獄超出了我們的想像。

監獄長的一段話正好得以解釋︰

每個人的自由都不應該被輕易剝奪，雖然他們因為犯罪被關起來了，但他們仍然是人，與其他的挪威公民享有同樣的權力。 監獄長

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