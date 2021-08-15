繼吳亦凡後內地再爆荒淫劣跡男星　為掩蓋擬設局送8年女友進監獄

繼吳亦凡後，內地又有劣跡藝人，歌手霍尊近日捲入桃色糾紛，他被曾交往8年的舞者女友陳露爆料，不僅劈腿、約砲，還因不想結婚，設法找朋友恐嚇逼女方離開，又在外和粉絲約砲尋歡，甚至服用壯陽藥，形象全毀。14日深夜他以「霍尊文化傳播工作室」名義在微博發長文聲明，交代了事情發生始末，也宣布告別演藝工作，但陳露卻回擊指控男方「人前人後」的雙面做法。



擬設局送8年女友進監獄 女方怒揭霍尊純情形象背後的恐怖真面目（點擊放大瀏覽爆料全文）▼▼▼

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霍尊在長文「請傷害到此為止吧」，除了道歉，並表示會「做一個男人最後能做的事」後，就接著鉅細靡遺寫著自己與陳露2012年認識到戀情萌芽的細節，著實像在寫小說，他表示期間對她用情很深，還給零用錢花，強調性伴侶僅有陳露一人，沒有約砲也沒有劈腿。至於聊天群組「滬上情欲流」流出的下流內容，霍尊解釋群組裡面的人是在上海的音樂夥伴，他把群組裡對女性不尊重的言語歸咎在自己「臭男生」的幼稚，與「為了顯得自己沒有那麼缺乏性經驗，就把自己武裝得見多識廣」。

而後段他提到今年5月陳露約見面，秀出對話截圖要他匯錢，他也陸續匯了58萬人民幣給對方，不過他朋友認為有敲詐勒索之嫌，因此請了律師在陳露允許下到朋友家說明法律上的嚴重性，他認為見面過程氣氛很好，沒想到事後被陳露與王萌說成「作局、拘禁、恐嚇」。

女方揭58萬這數目背後可怕陰謀：他打算送我去坐牢

對此女方回應了，發文表示：「澄清幾點，給關注這件事的人，鼓勵過我的人，或者是霍先生的粉絲一個交代。這件事情已經佔用了大家太多時間，我也想重新開始自己的生活，但是不在沉默中爆發，便是在沉默中滅亡。」接著引述霍尊聲明內容，點破對方在人前人後的說法，「她是我記憶裡浪漫充滿幻想的臉」、卻在人後說「我對她從來沒有過熱戀和激情」。陳露也指控霍尊人前稱「我這輩子只有她一個女人」，人後卻是「私人影院人體大和諧」，她忍不住反諷：「請問，我是靈魂出竅去了私人影院嗎？」

至於霍尊匯58萬人民幣認為陳露在敲詐，對此，陳露坦言確實有收到58萬人民幣，但原因是霍尊要送她進監獄，「因為你的律師是這樣告知我的：『58萬量刑剛好夠送我進去做10年牢。』」她也反擊表示：「不知道是我對『友好協商』4字有歧異，還是你有歧異。」而陳露也說交往期間確實有收過對方的零用錢，但2人單獨吃飯時幾乎都是她在付錢，在男方成名後，「我請你代購一個包，是不是直接打錢給了你，你是不是收得也很利索，很多事你可以講，我也可以講。」

陳露也表示，「回憶戀愛細節的時候可以說點別的，沒必要把我以前寫給你的小作文原版照搬，如果你是想單純分享我們的戀愛，我這裡還有更多更早我寫給你的小作文，你要不全部貼上去吧。」陳露最後說：「最後，人是會變的，就像你現在說話也變得如此茶言茶語一樣。經歷這樣的事情還在傻傻被騙痴心等待的話，那我可能真的是，腦子有那個大病。」

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