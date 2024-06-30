想慳電睡前將冷氣關掉　沒料半夜熱醒　網民推介1物加電扇超涼爽

全台各地陷入高溫，不僅連日飆破36度，午後又迎大雷雨，濕熱天氣讓民眾苦不堪言，極端情況也讓全球暖化、溫室效應議題備受關注。對此，有網友好奇，「以後的地球會有多熱？」指出平常關掉冷氣都可以一覺到天亮，如今卻總是被熱醒，引來內行人推薦「降溫神物」，「真的涼快！」



網友日前發文抱怨天氣太熱，首先談及平常的睡前習慣，按照慣例他會固定把冷氣關掉才睡覺，沒想到最近的天氣變化太大，原本可以很睡得舒服，但卻在清晨5時許左右就被熱醒。網友接著補充，因以往一到半夜會變涼，所以才決定不開冷氣，「半夜天氣不是都會變冷嗎？還是巧合？」

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貼文一出，掀起關注和熱議，Dcard網友紛紛留言看法，「越來越熱是事實，以後沒有冬天也是事實」。

其他網民留言：

「地球快被人類搞垮了」、

「總不能這麼衰小，剛好世界末日在我們這代吧！」



值得關注的是，有網友分享睡覺變得涼快的秘訣，直言最近兩週下班回家，洗完澡後再開冷氣，並定時3、4小時，「躺著涼蓆吹著電扇，好冷」、「不得不說麻將式竹涼蓆是個好東西」。

電風扇（unsplash@toshi-kuji）

麻將式竹涼蓆（taobao）

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消委會冷氣機使用tips（hk01製圖）

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