女生赴日使用公廁智能廁板沖水　下體即染「這菌」發炎急買藥治理

到日本旅遊，不少酒店或公共廁所都有設置智能廁板（台稱：免治馬桶），非常方便。一名台灣女網友分享，自己有一次在日本公廁使用智能廁板後，竟意外感染念珠菌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



一名女網友分享，自己有一次在日本公廁使用智能廁板後，竟意外感染念珠菌。（Canva）

這名女網友在Dcard以「日本公共免治馬桶容易導致陰道炎」為題，指出自己近日到日本旅遊，用智能廁板沖水太習慣，忘記公共場所的噴頭不一定乾淨，結果在使用公廁的智能廁板後，私密處竟感染念珠菌，只好趕快到當地藥局買藥來擦，也提醒大家到日本旅遊也要格外注意。

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示：

．「不敢用外面的免治馬桶，總覺得噴頭上面細菌一堆」

．「每次聽到有人用公廁的免治馬桶沖洗，都覺得是勇者」

．「外面的免治馬桶我真的不敢用，只要不是自己家裏的我都覺得好可怕」

．「我小時候用也感染過，從此不敢用」

．「這我在台灣也發生過！看了很多次醫生才好，在外真的不要亂按按鈕」



此外，也有內行網民指出智能廁板若沒有常清潔，就算是家裡的也不一定乾淨，紛紛回應：

．「我家有免治馬桶，老實說只要不是天天刷洗，其實探頭、細縫是會發霉的，要仔細看才看得到，甚至可能肉眼是看不到的，所以即使是家裏的也不保證乾淨，認真覺得免治馬桶不適合女生」

．「本來就不太能用免治馬桶，因為水會噴濺到陰道口，很容易把肛門的細菌，或其他的細菌帶去那邊，而且也會太潮濕導致感染」



相關文章：搭飛機不要穿短褲？空少分享航機上5大注意位 呢度其實好污糟？

+ 6

延伸閱讀：

生活只剩下工作很可悲嗎？兩派網友掀論戰

1樓什麼店面最受住戶歡迎？網友一面倒點「它」：治安免費升級！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】