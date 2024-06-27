「波霸餐廳」Hooters爆倒閉潮　以低胸辣妹侍應吸客不再Work？

美國老牌連鎖美式餐廳Hooters以辣妹服務生為賣點，吸引不少客人慕名而來，更從美國一路展店到國外，包括香港都有分店。



不過近期Hooters傳出倒閉潮，光是在美國當地就收掉近40家分店。

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美國老牌連鎖美式餐廳Hooters以辣妹服務生為賣點，吸引不少客人慕名而來，更從美國一路展店到國外，包括香港都有分店。（IG@hooters）

美國老牌連鎖美式餐廳Hooters以辣妹服務生為賣點，吸引不少客人慕名而來，更從美國一路展店到國外，包括香港都有分店。（IG@hooters）

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據CNN報導，Hooters在全球擁有約300家門市，但從2018年開始不斷縮編，店面減幅近12%。

今年Hooters已經關閉佛州、肯塔基州、羅德島州、德州和維珍尼亞州等多州店面。

該公司並沒有公布明確的結束營業門市地點和確切數字，不過據其他當地媒體報導，Hooters關閉的門市約有40家。

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2024 Hooters環球小姐選美大賽佳麗（IG@hooters）

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Hooters發言人告訴CNN，由於食材和勞力成本增加，Hooters也跟市場上其他面臨挑戰的餐廳一樣，決定關閉一些表現不佳的分店。

Hooters發言人強調，雖然關閉部分門市，Hooters擁有41年的歷史，「依然具有高度的韌性與市場相關性」，認為品牌能繼續生存並吸引顧客。

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）本月發布的通膨數據顯示，光是4到5月，餐廳的菜單價額平均上漲0.4%，部分快餐店的價格則上漲0.4%。

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