空少爆機艙3處暗藏邋遢！勸上機不要這樣穿：不知座位有多少細菌

不少人坐飛機愛穿著輕便服裝，但有外國空中服務員卻在網上分享坐飛機的注意事項，尤其針對機艙的衛生問題。他提醒網民最好不要穿短褲或短裙上機，睡覺時亦不要將頭靠在窗戶上，因為機艙暗藏邋遢，「你永遠不知道座位會有多乾淨」。影片引來網民熱烈討論，有人表示坐下前會自行清潔，亦有網民指出有關提醒事項證明機艙沒有妥善清潔。



湯米建議乘客不要穿短褲及短裙上機。（影片截圖）

根據外媒報道，外國1名空中服務員湯米（Tommy Cimato）拍片在TikTok分享他的工作經驗及給予網民一些坐飛機的實用貼士。

湯米提醒大家坐飛機時不要穿短褲，「因為你永遠不知道飛機的座椅是否乾淨」。他認為若穿上短褲或短裙，身體會大面積接觸到座椅，若改穿長褲上機，接觸到細菌的機會就會較小。

他亦提到睡覺時盡量不要在把頭靠在窗戶上，「你不是唯一這樣做的人，你不知道有多少人或孩子，在窗戶上擦手或窗上沾了什麼髒東西。」他也提醒網民，不要觸摸廁所的沖水掣，因為該按鈕非常骯髒，建議應用紙巾隔着才按壓沖水。湯米最後補充，如果在飛機上感到不適，不需感到害怕，直接與空中服務員反映便可。

空少湯米提醒網民不要將頭捱在窗上睡覺，因為機艙的窗戶十分骯髒。（GettyImages）

影片一出引來不少網民熱烈討論及留言，有網民同樣嫌機艙不夠乾淨，直言坐下前會自行清潔，「我入座之前，總會確保擦乾淨座位和窗戶」、「我會在坐下前拿酒精噴遍所有東西，就像打掃家中浴室一樣」。亦有網民分享獨有的上機穿衣法：「我會穿全套運動裝包裹着自己，這樣穿非常舒服」。

有網民則對於乘客需要自行避開骯髒位置或物品感到不滿，不禁留言吐糟「你們每次飛行後不清潔飛機嗎？」、「把這該死的飛機清理乾淨吧」、「這基本上證明，你們沒有清潔飛機」、「拜託清潔一下飛機」。